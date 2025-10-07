الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سي إن إن: مصر وقطر تضعان اللمسات الأخيرة بشأن خطة ترامب

مصر وقطر، فيتو
مصر وقطر، فيتو

خطة ترامب، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة، أن قطر ومصر تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المتفق عليها، ضمن المباحثات الجارية لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، وذلك تزامنًا مع وصول جاريد كوشنر وجيسون وويتكوف إلى المنطقة.

أجواء إيجابية بشأن مفاوضات شرم الشيخ

وأوضحت المصادر، أن الاجتماعات الحالية فى شرم الشيخ تسير في أجواء إيجابية، مع بوادر اتفاق أولي بشأن النقاط الخلافية بين الأطراف، تمهيدًا لإعلان خطوات تنفيذية خلال الأيام المقبلة.

مشاركة جاريد كوشنر فى متابعة خطة ترامب

وأضافت الشبكة، أن مشاركة جاريد كوشنر وويتكوف تأتي في إطار متابعة الخطة الأمريكية المعروفة بـ"خطة ترامب"، والتي تهدف إلى وقف الحرب في غزة وإطلاق آلية تبادل للأسرى والمحتجزين، بدعم من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين: عزمت منذ أحداث 7 أكتوبر المروعة على إعادة جميع الرهائن.

وأضاف ترامب كما عزمت منذ 7 أكتوبر على ضمان تدمير حماس تماما حتى لا تكرر فعلتها ولا نزال ملتزمين بإنهاء هذا الصراع وموجات معاداة السامية.

وتابع: سأعمل بلا كلل على إنهاء حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا سبل إنهاء حرب غزة وتنفيذ خطة ترامب

تعرف على خسائر غزة وإسرائيل منذ بدء طوفان الأقصى

 

 

