قيادي بحماس: منظمة غزة الإنسانية تتعمد قتل طالبي المساعدات

قال محمود مرداوي القيادي بحركة حماس، إن الاحتلال أحكم الحصار على القطاع واستخدم التجويع سلاحا لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف: منظمة غزة الإنسانية منظمة إرهابية تتعمد قتل الأبرياء من طالبي المساعدات.

وأشار إلى أن نتنياهو لم يرد بشكل مباشر على مقترح الهدنة الذي تم التوافق عليه مع الوسطاء والطرف الأمريكي، كما أن نتنياهو يعمل من أجل استدامة الحرب وعرقلة أي صفقة للهدنة.

وتابع: ليس لدينا مشكلة في عقد صفقة شاملة تفضي سراح جميع الأسرى لكن نتنياهو يتعمد عرقلة المفاوضات.

التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أهل غزة

وقبل وقت سابق، كانت أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإرهابي "كاتس"، وتأكيده أن العملية العسكرية في مدينة غزة تهدف لتهجير السكان باستخدام قوة نارية مكثفة؛ هي اعتراف بارتكاب جريمة ترقى إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق قرابة مليون إنسان في المدينة.

وأوضحت الحركة حماس أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء، جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على الأحياء السكنية، في ترجمة عملية لتصريحات وخطط قادة الاحتلال المجرمين.

وتابعت الحركة حماس: تتفاقم الحالة الإنسانية للفلسطينيين بفعل الحصار واستخدام التجويع كسلاح، وتصعيد جيش الاحتلال المجرم استهدافه للمراكز الصحية والإنسانية والإغاثية، وتدمير المرافق الحيوية في المدينة.

وتساءلت الحركة، كيف يصمت العالم ويقف شاهدًا على جرائم حرب وإبادة علنية تُرتكب بالصوت والصورة، وبإعلان رسمي من قادة الاحتلال، وتعجز منظومة القوانين والقيم التي وضعها المجتمع الدولي في ردع هذا الكيان المارق ومساءلة قادته عن جرائمهم بحق الإنسانية؟

