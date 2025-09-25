ضياء رشوان: مصر لا تسعى لأي صدام عسكري، وإسرائيل أدركت رسائلنا التحذيرية

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الموقف المصري من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة واضح للجميع، حيث ترفض القاهرة بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

هل تنوي مصر الدخول في أي صدام عسكري مع إسرائيل؟

وأوضح ضياء رشوان، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر لا تنوي الدخول في أي صدام عسكري، ليس خوفًا من نتائجه ولكن تقديرًا لعواقبه على المنطقة بأكملها، مشددًا على أن القاهرة حذرت إسرائيل من تجاوز الخطوط التي قد تدفع نحو هذا المسار.

مزاعم كاذبة للمسئولين الإسرائيليين

وأضاف ضياء رشوان، أن بعض المسئولين الإسرائيليين كانوا يروجون لمزاعم كاذبة بشأن الموقف المصري، لكنهم أدركوا لاحقًا أن مصر لا تسعى للحرب، وإنما توجه رسائل تحذيرية واضحة وحاسمة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤول إسرائيلي على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالدوحة، وهو ما يعكس إدراك تل أبيب لخطورة الرسائل المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.