الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضياء رشوان: مصر لا تسعى لأي صدام عسكري، وإسرائيل أدركت رسائلنا التحذيرية

الدكتور ضياء رشوان،
الدكتور ضياء رشوان، فيتو

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الموقف المصري من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة واضح للجميع، حيث ترفض القاهرة بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

هل تنوي مصر الدخول في أي صدام عسكري مع إسرائيل؟

وأوضح ضياء رشوان، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر لا تنوي الدخول في أي صدام عسكري، ليس خوفًا من نتائجه ولكن تقديرًا لعواقبه على المنطقة بأكملها، مشددًا على أن القاهرة حذرت إسرائيل من تجاوز الخطوط التي قد تدفع نحو هذا المسار.

 

مزاعم كاذبة للمسئولين الإسرائيليين 

وأضاف ضياء رشوان، أن بعض المسئولين الإسرائيليين كانوا يروجون لمزاعم كاذبة بشأن الموقف المصري، لكنهم أدركوا لاحقًا أن مصر لا تسعى للحرب، وإنما توجه رسائل تحذيرية واضحة وحاسمة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤول إسرائيلي على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالدوحة، وهو ما يعكس إدراك تل أبيب لخطورة الرسائل المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضياء رشوان مصر إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين المسؤولين الإسرائيليين السيسي

مواد متعلقة

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

من الدوحة.. السيسي يطالب بإنشاء آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.. ويرفض أي انتهاك يمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها.. ويوجه رسالة قوية إلى شعب إسرائيل

السيسي: على إسرائيل أن تستوعب أن أمنها وسلامتها لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads