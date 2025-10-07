أخبار الحوادث.. بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.. وعصام صاصا يصل قسم دار السلام للتحقيق معه في مشاجرة الملهى الليلي بكورنيش المعادي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1613 لسنة 2025 بشأن رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون.

التحفظ على سيارة مطرب مهرجانات إثر مشاجرة في ملهى ليلي بالمعادي

تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي، والتي شهدت اشتباكات بين مرافقيه وعدد من العاملين بالملهى.

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 6 أشخاص بينهم 3 سيدات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

عصام صاصا يصل قسم دار السلام للتحقيق معه في مشاجرة الملهى الليلي بكورنيش المعادي

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 10 أشخاص من المتورطين في مشاجرة بين أصدقاء المطرب الشعبي عصام صاصا وآخرين داخل ملهى ليلي بكورنيش النيل بالمعادي، بدائرة قسم دار السلام، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

الداخلية: بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة 12 أكتوبر الجاري، اعرف الشروط

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/10/2025 م حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/10/2025 م، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

25 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي

حددت المحكمة المختصة جلسة 25 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي لاتهامه في تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.

تفاصيل جديدة بشأن مشاجرة عصام صاصا في ملهى ليلي

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة التعدي بالضرب على مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" وفرقته من قِبل عدد من الجاردات داخل ملهى ليلي بمنطقة المعادي، وذلك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة السعودية

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال "الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)”، والمقرر انعقاده يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر الجاري.

القبض على مزارع ببني سويف وبحوزته 533 قطعة أثرية بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مزارع بمحافظة بني سويف، وبحوزته عدد كبير من القطع الأثرية داخل مسكنه، بقصد الاتجار بها.

وزير الداخلية يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أليكسيس جوسديل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات، وأنجلينا إيخوريست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل دعم التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة، وعلى رأسها الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

