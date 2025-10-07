التحفظ على سيارة مطرب مهرجانات إثر مشاجرة في ملهى ليلي بالمعادي

تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة مطرب مهرجانات شهير، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي، والتي شهدت اشتباكات بين مرافقيه وعدد من العاملين بالملهى.

وتبين من التحريات الأولية أن مطرب المهرجانات توجه بصحبة مجموعة من أصدقائه إلى أحد الملاهي الليلية بالمعادي لتقديم فقرة غنائية، وأثناء الدخول نشبت مشادة كلامية بينه وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى المعروف باسم القرش، تطورت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي بعد اعتداء الحراس على أحد مرافقي المطرب، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بعدد آخر من معارفه.

تطور الأحداث إلى مطاردة على الكورنيش

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى مشاجرة عنيفة امتدت إلى شارع كورنيش المعادي، قبل أن يحاول المطرب مغادرة المكان بسيارته هربًا من الفوضى، بينما لاحقه أحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية، فاصطدم بسيارة المطرب خلال المطاردة، ما أدى إلى تحطم السيارة وانفجار الوسائد الهوائية “الإيرباجات” داخلها.

وعقب تعطل السيارة، تركها المطرب في موقع الحادث، وعبر الطريق مسرعًا محاولًا الهرب من المكان، فيما تجمع عدد من رواد المنطقة لمتابعة الموقف.

ضبط أطراف المشاجرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على السيارة ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالملهى والشارع لتحديد مسار الواقعة بالكامل.

كما ألقت القوات القبض على عدد من أطراف المشاجرة، وجارٍ تحديد وضبط باقي المتهمين الهاربين.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة.

