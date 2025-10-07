الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على مزارع ببني سويف وبحوزته 533 قطعة أثرية بقصد الاتجار

ضبط 533 قطعة أثرية
ضبط 533 قطعة أثرية بحوزة مزارع ببني سويف بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مزارع بمحافظة بني سويف، وبحوزته عدد كبير من القطع الأثرية داخل مسكنه، بقصد الاتجار بها.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيازة  أحد المزارعين المقيمين بدائرة مركز ببا  لقطع أثرية بقصد بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على 533 قطعة أثرية متنوعة تشمل تماثيل وتمائم وعملات معدنية. 

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أعمال حفر وتنقيب غير مشروع بإحدى المناطق الأثرية ببني سويف.

وبعرض القطع على الجهات المختصة، أفادت بأنها أثرية وتعود لعصور قديمة، باستثناء عدد محدود يشتبه في أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاثار بني سويف تجارة الآثار شرطة السياحة والآثار الامن العام التنقيب غير المشروع تماثيل أثرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية: بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة 12 أكتوبر الجاري، اعرف الشروط

وزير الداخلية يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ وتهديد بالقليوبية وضبط المتهمين

ضبط مديرة كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين

الأمن يكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسكندرية وضبط الجناة

ضبط مصنع أعلاف مغشوشة دون ترخيص في الإسماعيلية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شقيقين في الدقهلية

عصام صاصا يصل قسم دار السلام للتحقيق معه في مشاجرة الملهى الليلي بكورنيش المعادي

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads