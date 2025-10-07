القبض على مزارع ببني سويف وبحوزته 533 قطعة أثرية بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مزارع بمحافظة بني سويف، وبحوزته عدد كبير من القطع الأثرية داخل مسكنه، بقصد الاتجار بها.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيازة أحد المزارعين المقيمين بدائرة مركز ببا لقطع أثرية بقصد بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على 533 قطعة أثرية متنوعة تشمل تماثيل وتمائم وعملات معدنية.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أعمال حفر وتنقيب غير مشروع بإحدى المناطق الأثرية ببني سويف.

وبعرض القطع على الجهات المختصة، أفادت بأنها أثرية وتعود لعصور قديمة، باستثناء عدد محدود يشتبه في أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

