الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل جديدة بشأن مشاجرة عصام صاصا في ملهى ليلي

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

 تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة التعدي بالضرب على مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" وفرقته من قِبل عدد من الجاردات داخل ملهى ليلي بمنطقة المعادي، وذلك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وأفادت التحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما نشبت مشادة كلامية بين أحد أعضاء فرقة موكله وعدد من جاردات الملهى قبل بدء الفقرة الغنائية، تطورت إلى مشاجرة تم احتواؤها سريعًا من قبل العاملين بالمكان دون إصابات تُذكر.

وأضافت أن الأمور تصاعدت لاحقًا، إذ تفاجأ "صاصا" عند مغادرته الملهى فجر الثلاثاء بوجود الجاردات أمام المكان، حيث تجددت الاشتباكات، ما أسفر عن إصابة مدير أعماله بجرح سطحي في الظهر، وتهشيم سيارته على كورنيش النيل بعد مطاردة من الطرف الآخر.

وأوضحت التحقيقات، أن مدير أعمال الفنان تلقى الإسعافات الأولية في أحد المستشفيات بالقاهرة، وقدم تقريرًا طبيًا بواقعة الاعتداء للجهات المعنية ضمن إجراءات التحقيق.

في سياق متصل، تحفظت مباحث قسم دار السلام على كاميرات المراقبة الخاصة بالملهى الليلي الذي شهد الواقعة، كما تم التحفظ على سيارة الفنان المتضررة تمهيدًا لعرضها على جهات الفحص المختصة لتحديد حجم التلفيات.

تجدر الإشارة ان رجال المباحث ألقوا القبض على عدد من المتهمين بالاعتداء، فيما تتواصل تحقيقات النيابة العامة مع أطراف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

