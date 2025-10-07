الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

وزارة الداخلية ترد
وزارة الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1613 لسنة 2025 بشأن رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون.

رد الجنسية لـ21 مواطنًا

ونص القرار في مادته الأولى على رد الجنسية المصرية لكلٍ من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم: محمد علي محمد، وآخرهم: رنا هشام عبد المنعم.


بيان بأسماء من رُدت إليهم الجنسية المصرية

محمد علي محمد – حسن طلعت عبد الحافظ – محمد سليمان سليمان – عادل بدوي محمود – علي سراج الدين علي – أيمن السيد عبد الخالق – إبراهيم عيد صابر – أشرف يحيى عثمان – عبد الرحمن أحمد فضل – حسيني محمد محمد – محمد عبد المنعم توفيق – مجدي محمد عبد الحميد – تسنيم محمود محمد – هند عبد الحميد محمد – أميرة عبد الحكيم الشافعي – منى عبد المجيد عباس – أميرة سعد فرج – سارة أحمد فضل – رضوى عادل عبد الله – ياسمين فاروق السيد – رنا هشام عبد المنعم.

نشر القرار

وأكدت وزارة الداخلية أن القرار سيتم نشره في الوقائع المصرية تنفيذًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لاكتساب وفقد الجنسية المصرية، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والإجراءات المنصوص عليها، ضمن جهود الوزارة في متابعة أوضاع المصريين بالخارج وتنظيم مسائل الجنسية بما يتوافق مع الصالح العام.

