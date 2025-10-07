وصول عصام صاصا لنيابة دار السلام بعد تسليم نفسه للشرطة بسبب مشاجرة بملهى ليلي

وصل مطرب المهرجانات "عصام صاصا"، اليوم الثلاثاء، إلى نيابة دار السلام الجزئية، وذلك للتحقيق معه في واقعة المشاجرة التي وقعت داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش النيل بمنطقة المعادي، والتي أسفرت عن تهشيم سيارته ووقوع اشتباكات بين مرافقيه وعدد من العاملين بالملهى.

وكان "صاصا" توجه من تلقاء نفسه إلى قسم شرطة دار السلام، صباح اليوم، وذلك بعد أن تم ضبط عدد من أطراف الواقعة، وجاري استكمال التحقيقات مع جميع المتورطين، بينهم صاحب الملهى وعدد من "الجاردات".

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت عندما توجه الفنان عصام صاصا بصحبة أصدقائه إلى الملهى الليلي لتقديم فقرة غنائية، قبل أن تحدث مشادة كلامية بين مرافقيه وبعض أفراد الأمن بالمكان، تطورت لاحقًا إلى اشتباكات بالأيدي. وامتدت المشاجرة إلى شارع كورنيش المعادي، حيث طارد أحد الأشخاص صاصا مستقلًا دراجة نارية، ما أسفر عن اصطدامها بسيارته وتحطمها بالكامل.

وأفادت مصادر أن صاصا غادر السيارة بعد تعطلها، محاولًا الابتعاد عن موقع الحادث، قبل أن تسجل كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، والتي تم التحفظ عليها ضمن ملف التحقيق.

وكانت الجهات الأمنية قد تحفظت على سيارة "صاصا" عقب الواقعة لمعاينتها، وتحديد حجم التلفيات، كما أُعدّت مذكرة ضبط وإحضار لعدد من المتهمين المتورطين في الأحداث.

ومن المقرر أن تستمع النيابة خلال الساعات القادمة لأقوال "عصام صاصا" بشأن تفاصيل الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها حول الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.