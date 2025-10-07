عصام صاصا يصل قسم دار السلام للتحقيق معه في مشاجرة الملهى الليلي بكورنيش المعادي

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 10 أشخاص من المتورطين في مشاجرة بين أصدقاء المطرب الشعبي عصام صاصا وآخرين داخل ملهى ليلي بكورنيش النيل بالمعادي، بدائرة قسم دار السلام، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

وتوجه المطرب عصام صاصا لقسم شرطة دار السلام من تلقاء نفسه للخضوع للتحقيقات.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا على خلفية المشاجرة التي وقعت صباح اليوم داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش النيل، والتي شهدت اشتباكات بين مرافقيه وعدد من العاملين بالملهى.

بداية الواقعة

وتبين من التحريات الأولية أن مطرب المهرجانات عصام صاصا توجه بصحبة مجموعة من أصدقائه إلى أحد الملاهي الليلية بالمعادي لتقديم فقرة غنائية، وأثناء الدخول نشبت مشادة كلامية بينه وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى، تطورت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي بعد اعتداء الحراس على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بعدد آخر من معارفه.

تطور الأحداث إلى مطاردة على الكورنيش

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى مشاجرة عنيفة امتدت إلى شارع كورنيش المعادي، قبل أن يحاول صاصا مغادرة المكان بسيارته هربًا من الفوضى، بينما لاحقه أحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية، فاصطدم بسيارة المطرب خلال المطاردة، ما أدى إلى تحطم السيارة وانفجار الوسائد الهوائية “الإيرباجات” داخلها.

وعقب تعطل السيارة، تركها عصام صاصا في موقع الحادث، وعبر الطريق مسرعًا محاولًا الهرب من المكان، فيما تجمع عدد من رواد المنطقة لمتابعة الموقف.

ضبط أطراف المشاجرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على السيارة ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالملهى والشارع لتحديد مسار الواقعة بالكامل.

كما ألقت القوات القبض على عدد من أطراف المشاجرة، وجارٍ تحديد وضبط باقي المتهمين الهاربين، من بينهم عصام صاصا وصاحب الملهى الليلي.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.