حوادث

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 6 أشخاص بينهم 3 سيدات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهمين استولوا على مبالغ ضخمة من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم توظيفها في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات.

 

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

