أخبار الفن اليوم.. السبكي يحذر من صفحات تنتحل اسمه.. باسم يوسف: مصر وحشتني وخايف ارجع

شهدت الساحة الفنية علي مدار 24، العديد من الأحداث الفنية، والتي من أهمها..

رفض الفنان خالد سرحان مشاركة الفنان أحمد العوضي في أحداث مسلسله الجديد على كلاي، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وذلك بسبب اختلافه علي الأجر مع الشركة المنتجة.

أكد المنتج أحمد السبكي وجود عدد من الصفحات التي تنتحل اسمه وتستغل ذلك في عمليات نصب على المواطنين، مشددًا على أنه لا علاقة له مطلقًا بهذه الصفحات.

وصلت الفنانة هنا شيحة منذ قليل إلى السجادة الحمراء لمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

أعرب الفنان إسماعيل شرف عن سعادته بردود الأفعال حول حكاية “نور مكسور” ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الذي تم عرضه، مشيرا إلى أن التجربة ممتعة على كافة المستويات.

وأكد الأب بطرس دانيال أن فيلم الجوكر الذي يروي سطورا من حياة الفنان الراحل لطفي لبيب سيكون فيلم افتتاح الدورة الثانية من المهرجان.

تبدأ قناة CBC اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر، عرض البرنامج الرياضي الجديد “Number 1”، تقديم الإعلامي البارز محمد شبانة، في تجربة تليفزيونية تجمع بين الجدية والمواجهة والعمق، وتُقدم صياغة مُختلفة وأكثر عمقًا وتنوّعا لنوعية البرامج الرياضية.

علق الفنان مصطفى غريب عن ظهوره مع الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا في أحد الإعلانات وتصدره التريند وقتها.

قال الإعلامي باسم يوسف إن مصر وحشته، بس مصر اللي في دماغه هي مصر 2014، وقال: خايف أرجع ألاقي نفسي غريب عن البلد اللي عشت فيها حياتي. أكيد مصر اختلفت دلوقتي في 2025 عن اللي تركتها في 2014.

