الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سبب رفض خالد سرحان مشاركة أحمد العوضي في علي كلاي

خالد سرحان
خالد سرحان

رفض الفنان خالد سرحان مشاركة الفنان أحمد العوضي في أحداث مسلسله الجديد على كلاي، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وذلك بسبب اختلافه علي الأجر مع الشركة المنتجة.

وكان قد عاد المخرج محمد عبد السلام بعد ثلاثة أيام فقط من زواجه للتحضير لمسلسل “علي كلاي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، حيث قطع عبد السلام إجازة الزواج من أجل مواصلة التحضير للعمل، وقام بالتواصل مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل والاتفاق على التفاصيل الخاصة بالأدوار التي يعلبوها ضمن أحداث العمل.

 

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل، عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد سرحان علي كلاي أحمد العوضي اخبار الفن

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads