هنا شيحة تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

وصلت الفنانة هنا شيحة منذ قليل إلى السجادة الحمراء لمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

وظهرت هنا شيحة بإطلالة جديدة خطفت الأنظار، وقالت على السجادة الحمراء: إن التكريم لأي فنان يثبت له أنه على الطريق الصحيح.

ومن المقرر أن يكرم المركز الكاثوليكي كل من شيكو وعايدة رياض وأحمد كمال وهنا شيحة ومحمد عبد الرحمن وهدى المفتي خلال فعاليات المهرجان.



وكشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان الحنجرة، وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل وفاته، وتكريمه في المركز الكاثوليكي.

