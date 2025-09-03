برنامج رياضي جديد لـ محمد شبانة على cbc قريبا

انضم الإعلامي الرياضي محمد شبانة إلى قناة "cbc" لتقديم برنامج رياضي جديد، قريبا عبر شاشتها.

برومو البرنامج

عرضت القناة برومو البرنامج، الذي يعرض أبرز المستجدات والكواليس على الساحة الرياضية، فيما سيتم الإعلان عن اسم البرنامج وتفاصيل عرضه لاحقا.



ظهر "شبانة" خلال البرومو ليعلن عن رحلته الجديدة مع cbc، قائلا: "زي ما الملعب له نجومه كمان الإعلام له أبطاله، وزي ما اتعودتوا ما بجاملش، وكل اللي بيحصل في الكواليس هتسمعه عندنا هنا وبصوت عالي".

