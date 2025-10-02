7 أكتوبر.. بدء عرض سلسلة لقاءات باسم يوسف مع أحمد سالم على ON



تعرض قناة "ON" بداية من يوم الثلاثاء المقبل 7 أكتوبر، سلسة اللقاءات الحصرية التي يجريها الإعلامي أحمد سالم مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج "كلمة أخيرة".

رحلة باسم يوسف

ومن المرتقب أن يكشف باسم يوسف خلال اللقاءات، تفاصيل رحلته الشخصية وتطور مسيرته المهنية في الغرب، إضافةً إلى تجربته في توظيف الكوميديا كسلاح للمقاومة والتعبير، مستفيدًا من قدرته الفائقة على الطرح ومهاراته الاستثنائية في الحوار والمناظرة، التي جعلت منه ضيفًا دائمًا في أبرز البرامج العالمية.

وكان باسم يوسف ظهر خلال البرومو الذي نشرته المنصات الرسمية لقناة "ON" على مواقع التواصل الاجتماعي، من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم هناك منذ نحو عشر سنوات، حيث من المقرر أن يتم تصوير حلقات السلسلة المنتظرة هناك.

