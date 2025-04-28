مصطفى غريب: كنت بصاحب الناس التخينة علشان مابقاش لوحدي وأنا صغير

قال الفنان مصطفى غريب: "عملت رابطة صحاب للتخان وأنا صغير، وكل ما أشوف واحد تخين لازم أصاحبه علشان مابقاش لوحدي في الدنيا".

طفولة مصطفى غريب في منيا القمح

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أنا عشت طفولتي في منطقة المساكن بمنيا القمح الشرقية، ومن كتر ما كنا أطفال كتير في المنطقة كانوا بينادونا مش بأسمائنا ولكن بألقاب غريبة يعني فيه القرد والمكوس وأرنوب".

وتابع مصطفى غريب: "أسماء الحيوانات اللي كنا بنتلقب بيها مكنش حد مننا كأطفال بنتضايق منها، وأنا كان اسمي وحش وما صدقت خلصت منه فمش عايز أفتكره ولا أذكره".

بداية مصطفى غريب في التمثيل

وأشار: "ابتديت تمثيل من الحضانة، كان فيه مسرحيات الحضانة وبعد كده نمثل هواية وكنا بنجمع بعض ونعمل مسرحية، وأول صاحب ليا في حياتي كنت مأثر عليا يعني أخليه يلعب كورة علشان أنا بحب الكرة، يمثل وياخد أدوار تمثيلية علشان يبقى معايا".

ولفت: "لما بقينا مجموعة كبيرة بتمثل وقتها قصر ثقافة منيا القمح قال لنا تعالوا تحت مظلة القصر، كنا مؤثرين والناس بتحبنا وبتضحك من تمثيلنا".



وأكمل: "كنا بنروح نعرض في أبو حماد والزقازيق وميت غمر من خلال قصر ثقافة منيا القمح، وكان أحلى مكان بنروحه كان أوبرا ملك، وكانت بالنسبة لنا احتفالية، مكنش حد حلمه يبقى ممثل، الكل بيفكر يبقى مهندس أو دكتور".



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