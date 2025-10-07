الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

إسماعيل شرف: تحديت ظروفي الصحية في "نور مكسور"

إسماعيل شرف، فيتو
إسماعيل شرف، فيتو

أعرب الفنان اسماعيل شرف عن سعادته بردود الأفعال حول حكاية “نور مكسور” ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الذي تم عرضه، مشيرا إلى أن التجربة ممتعة على كافة المستويات.

 

وأضاف أن ترشيحه للعمل جاء عن طريق أمير المنشاوي، المنتج الفني لشركة كيميديا، حيث سبق أن شاركت معهم في القصة الأولى بدور أصغر كضيف شرف، وعندما بدأ التحضير للقصة السابعة تمت دعوتي مجددًا لاستكمال دور الطبيب النفسي.

 

مضيفا كواليس العمل كانت رائعة، وفريق العمل بالكامل كانوا أشخاصًا رائعين لديهم رغبة حقيقية في تقديم فن راقٍ، استغلوا الفرصة التي أتاحها لهم الأستاذ كريم أفضل استغلال، فبذلوا جهدًا كبيرًا ونجحوا في إخراج عمل يُشرفهم ويُضاف لتاريخهم.

وكشف عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، قائلا: نعم، أثناء مشاركتي في القصة الأولى تعرضت لوعكة صحية شديدة وما زلت أعاني منها حتى الآن، ورغم ذلك كنت أواصل التصوير بصعوبة، لكن فريق العمل كان في منتهى الاحتواء والكرم، وحرصوا على راحتي قدر المستطاع حتى أتمكن من استكمال التصوير، وهذا يعكس احترافيتهم وأخلاقياتهم الرفيعة.

