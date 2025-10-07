باسم يوسف: مصر وحشتني وخايف ارجع لها أحس إني غريب

قال الإعلامي باسم يوسف إن مصر وحشته، بس مصر اللي في دماغه هي مصر 2014، وقال: خايف أرجع ألاقي نفسي غريب عن البلد اللي عشت فيها حياتي. أكيد مصر اختلفت دلوقتي في 2025 عن اللي تركتها في 2014."

الكوميديا السياسية وسر نجاح برنامجه

وأوضح باسم يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” أن برنامجه كان وليد عصره وظروفه، ونجاحه جاء بسبب ارتباط الناس بأحداث ووقائع وقت عرضه.

العمر القصير للكوميديا السياسية

وأضاف:"الكوميديا عمرها قصير، والكوميديا السياسية عمرها أقصر.. شوفنا ازاي عمل أو نجم الناس ترتبط به وبعدين تقلب عليه بشخصية أو عمل مختلف."

وتابع حديثه عن تجربته في الستاند أب كوميدي وكيف تختلف قواعد النجاح حسب توقيت وظروف المجتمع والجمهور.

