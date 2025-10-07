الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

باسم يوسف: مصر وحشتني وخايف ارجع لها أحس إني غريب

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

قال الإعلامي باسم يوسف إن مصر وحشته، بس مصر اللي في دماغه هي مصر 2014، وقال: خايف  أرجع ألاقي نفسي غريب عن البلد اللي عشت فيها حياتي. أكيد مصر اختلفت دلوقتي في 2025 عن اللي تركتها في 2014."

الكوميديا السياسية وسر نجاح برنامجه

وأوضح باسم يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” أن برنامجه كان وليد عصره وظروفه، ونجاحه جاء بسبب ارتباط الناس بأحداث ووقائع وقت عرضه. 

العمر القصير للكوميديا السياسية

وأضاف:"الكوميديا عمرها قصير، والكوميديا السياسية عمرها أقصر.. شوفنا ازاي عمل أو نجم الناس ترتبط به وبعدين تقلب عليه بشخصية أو عمل مختلف."

وتابع حديثه عن تجربته في الستاند أب كوميدي وكيف تختلف قواعد النجاح حسب توقيت وظروف المجتمع والجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم يوسف برنامج باسم يوسف برنامج البرنامج برنامج كلمة اخيرة قناة اون

مواد متعلقة

7 أكتوبر.. بدء عرض سلسلة لقاءات باسم يوسف مع أحمد سالم على ON

عودة باسم يوسف.. سر الاستعانة بخدمات الإعلامي الساخر بعد عقد كامل في المنفى.. وهل يحتاج الجمهور المحلي إلى شخص يتحدث عن القضية الفلسطينية؟

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

الأكثر قراءة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

باسم يوسف يكشف أحد أسرار عودته للشاشة المصرية مجددًا

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads