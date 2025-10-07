الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

Number 1 برنامج رياضي جديد لـ محمد شبانة على CBC بدءًا من الأحد

محمد شبانة، فيتو
محمد شبانة، فيتو

تبدأ قناة CBC اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر، عرض البرنامج الرياضي الجديد “Number 1”، تقديم الإعلامي البارز محمد شبانة، في تجربة تليفزيونية تجمع بين الجدية والمواجهة والعمق، وتُقدم صياغة مُختلفة وأكثر عمقًا وتنوّعا لنوعية البرامج الرياضية.

يُعرض البرنامج يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في العاشرة والنصف مساء، ويستعرض المشهد الرياضي محليا وخارجيا، مُركّزًا على عالم كرة القدم من كل زواياها المُهمة، عبر الجمع بين المواكبة الإخبارية وعرض الكواليس والأخبار الحصرية، بجانب التحليل الفني المُعمّق، والمواجهات المباشرة مع الخبراء والمحللين والمعنيين بصناعة الرياضية.

 

كشف ما وراء الكواليس

ويُراهن برنامج ‏"Number 1" على أن يكون منصة مواجهة حقيقية، تهدف إلى تفكيك الخطاب السائد، وكشف ما وراء الكواليس، من خلال نقاشات جادة ولقاءات حصرية مع نخبة من أهم اللاعبين والمحللين والمسؤولين والحُكّام.

ويُعدّ مقدم البرنامج الإعلامي محمد شبانة أحد أعمدة الإعلام الرياضي في مصر، بخبرة تتجاوز 30 عاما بين الصحافة المقروءة والمرئية، تميز خلالها بالجرأة والموضوعية، إلى جانب رؤيته التحليلية وعمق علاقاته مع الوسط الرياضي، وفي كواليس عالم الكرة المصرية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد شبانة الإعلامي الرياضي محمد شبانة برنامج نمبر وان قناة سي بي سي

مواد متعلقة

برنامج رياضي جديد لـ محمد شبانة على cbc قريبا

الأكثر قراءة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

باسم يوسف يكشف أحد أسرار عودته للشاشة المصرية مجددًا

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads