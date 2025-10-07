الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصطفى غريب عن ظهوره مع هيفاء وهبي: "دي طيبة بشكل مش عادي"

مصطفى غريب وهيفاء
مصطفى غريب وهيفاء وهبي، فيتو

علق الفنان مصطفى غريب عن ظهوره مع الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا في أحد الإعلانات وتصدره التريند وقتها.

وقال مصطفى غريب في تصريحات تلفزيونية: “وفيها إيه تبقى حبيبتي؟! دي طيبة طيبة مش عادية.. كنت هاشتغل معاها قبل كده في فيلم بس محصلش نصيب فقابلتها في الإعلان.. عشنا ٣ أيام تصوير مع بعض صبح وليل”.

تعاون مصطفى غريب مع أحمد مكي 

وكشف مصطفى غريب عن أحد المواقف التي جمعته بجمهوره بعد نجاحه في مسلسل “الكبير أوي” مع أحمد مكي، قائلا: “بعد ما عملت الكبير نزلت البلد عندي، الناس قالت لي انت شُفت أحمد مكي بجد؟!! ماعرفتش أرد، ده المسلسل كان قرب يخلص”.

وعن مهنته قبل التمثيل قال: “اشتغلت حاجات كتير، وبعت مانجا مع صاحبي، كان اسمه بسكوتة، واشتغلت في فرن عيش ومطبعة ومحل بلايستيشن”. 

مصطفي غريب الفنان مصطفى غريب تصريحات مصطفي غريب هيفاء وهبى

