أحمد السبكي يحذر عبر "فيتو" من صفحات تنتحل اسمه للنصب على الجمهور

أكد المنتج أحمد السبكي وجود عدد من الصفحات التي تنتحل اسمه وتستغل ذلك في عمليات نصب على المواطنين، مشددًا على أنه لا علاقة له مطلقًا بهذه الصفحات.

وقال السبكي في تصريح خاص لـ"فيتو": بينصبوا على الناس وبيطلبوا 600 جنيه بحجة إني بعمل كاستينج! من امتى بعمل كده؟ والناس مصدقة وفرحانة.

فيلم شمشون ودليلة

وكشف السبكي عن أحد مشاريعه السينمائية المقبلة، مشيرًا إلى تعاونه مع الفنان أحمد العوضي والنجمة مي عمر في فيلم "شمشون ودليلة".

وكانت الفنانة مي عمر تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي، على بطولة فيلم جديد تشارك فيه البطولة أمام أحمد العوضي، يحمل اسم “شمشون ودليلة”، ومن المفترض أن يتم بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة القادمة.

