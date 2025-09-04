استشاري نفسي يكشف أسباب تزايد نوبات الاكتئاب الفترة الأخيرة

قال الدكتور محمود سامي، الاستشاري النفسي والإكلينيكي، إن تزايد حالات القلق والاكتئاب في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة يعود بالأساس إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بجانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي صنعت نمطًا جديدًا من المقارنات المستمرة بين الأفراد.

الضغوط الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح "سامي" أن ضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية تُشكل عبئًا نفسيًا كبيرًا على الأفراد، ما يؤدي إلى تزايد معدلات التوتر والعصبية داخل الأسرة والعمل، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية ويضاعف من فرص الإصابة بالاكتئاب.

تأثير السوشيال ميديا

وأشار الاستشاري النفسي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيم المشكلات النفسية، حيث يعيش كثيرون في حالة من المقارنة المستمرة مع حياة الآخرين، ما يخلق شعورًا بالنقص وعدم الرضا، مؤكدًا أن هذا العامل أصبح واضحًا خصوصًا بين فئة الشباب.

العلاج والوقاية

وشدد "سامي" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، بقناة “الشمس”، على ضرورة زيادة حملات التوعية النفسية في المدارس والجامعات وأماكن العمل، بجانب تشجيع الأفراد على طلب المساعدة من المختصين دون خجل، مؤكدًا أن العلاج النفسي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة في ظل المتغيرات السريعة وضغوط العصر.

كما نصح بضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على النوم الكافي، والابتعاد قدر الإمكان عن الضغوط الزائدة، موضحًا أن هذه الإجراءات تمثل خط الدفاع الأول ضد الاضطرابات النفسية.



