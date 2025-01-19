كيف يسبب نقص هرمون التستوستيرون الاكتئاب للرجال؟

يسبب قصور الغدد التناسلية (انخفاض هرمون التستوستيرون) لدي الذكور، انخفاض الرغبة الجنسية ونقص الطاقة والتعب العام، ومشاعر الاكتئاب، بينما يعتقد معظم الناس أن هذه الأعراض جزء من دائرة التقدم في العمر أو مرض الاكتئاب النفسي.

ونعد التفرقة بين الاكتئاب وانخفاض هرمون التستوستيرون أمرا صعبا، يتطلب فحصًا إضافيًا من الطبيب.

كيف يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على الحالة المزاجية لدي الرجال؟

الأندروجينات، بما في ذلك هرمون التستوستيرون، هي الهرمونات التي تمنح الناس خصائصهم "الذكورية" و"الأنثوية"، وتلعب الهرمونات أيضًا دورًا حاسمًا في البلوغ، وتطور الجهاز التناسلي والقدرة على الإنجاب، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتعد الهرمونات كالمفاتيح للجسم، فعند زيادة أو نقص إنتاج هذه الهرمونات، تحدث أشياء مختلفة.

يمكن للرجال الشعور بتغييرات جسدية وعقلية وعاطفية كلما زاد إنتاج هذه الهرمونات أو انخفض أو توقف تمامًا، ويمكن أن تختلف شدة هذه التغييرات بشكل كبير من هرمون إلى آخر، ولا تحدث هذه التغييرات في الفراغ.

عندما تتغير مستويات هرمون واحد، قد تتغير الهرمونات الأخرى استجابة لذلك، وقد يعني ارتفاع هرمون واحد انخفاضًا في هرمونات أخرى، وعندما يعاني الشخص من هذه الاختلالات الهرمونية، فقد يتسبب ذلك في تطور مجموعة متنوعة من الحالات.

تميل مستويات هرمون التستوستيرون إلى الانخفاض بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، ولكنها يمكن أن تتقلب أيضًا لأسباب عديدة، وتظهر الدراسات أن هذه التغييرات في هرمون التستوستيرون يمكن أن تؤثر على المزاج بطرق مختلفة.

ويمكن أن تحدث هذه التغييرات استجابة للعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الإجهاد، وقلة النوم، والتغيرات في النظام الغذائي، والشيخوخة وزيادة أو تقليل النشاط البدني.

إذا كانت مستويات هرمون التستوستيرون مرتفعة للغاية، على سبيل المثال، فقد يشعر الشخص بالانفعال أو الغضب بسرعة، وبالمقارنة، فإن انخفاض هرمون التستوستيرون قد يتسبب في الشعور بالتعب الشديد أو الاكتئاب أو الضعف أو انخفاض الطاقة.

فغالبًا ما يقول الأشخاص المصابون بقصور الغدد التناسلية أو انخفاض هرمون التستوستيرون إنهم لا يملكون الطاقة ولا يرغبون في النشاط الجنسي وأنهم لاحظوا انخفاضًا في كتلة العضلات.

ويرتبط قصور الغدد التناسلية بزيادة كتلة الدهون وانخفاض كتلة العضلات، مما قد يؤدي إلى السمنة ومخاطر صحية أخرى، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذه كلها علامات وأعراض شائعة قد ترتبط بانخفاض هرمون التستوستيرون.

علامات وأعراض انخفاض هرمون التستوستيرون والاكتئاب

يشترك انخفاض هرمون التستوستيرون والاكتئاب في الكثير من الأعراض نفسها، بما في ذلك:

الانفعال.

تقلبات المزاج.

انخفاض الرغبة الجنسية.

التعب.

الانسحاب الاجتماعي.

القلق.

صعوبة التركيز.

النوم المتقطع والأرق.

في بعض الأحيان، يتم تشخيص الأشخاص بشكل خاطئ على أنهم مصابون بالاكتئاب السريري وقد يكون لديهم بدلًا من ذلك انخفاض هرمون التستوستيرون أو قصور الغدد التناسلية، لذلك من المهم استبعاد السبب الجسدي للحالة، مثل قصور الغدد التناسلية، قبل العلاج.

قد ترتبط أعراض جسدية مختلفة إما بالاكتئاب أو انخفاض هرمون التستوستيرون، وقد يشكو الأشخاص المصابون بالاكتئاب من آلام الظهر أو آلام الرقبة، ولكن قد لا يعانون من أعراض أخرى مرتبطة عادةً بانخفاض هرمون التستوستيرون والتي تشمل:

انخفاض كتلة العضلات.

زيادة في أنسجة الثدي.

فقدان القوة.

زيادة الوزن المفاجئة.

وإذا كان الشخص يعاني أيضًا من الاكتئاب أو حتى اضطراب القلق، فقد تتفاقم الأعراض بمرور الوقت إذا كانت مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأداء الجنسي والرغبة الجنسية.

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