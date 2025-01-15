منها قلة النوم والعصبية، أهم أعراض اكتئاب الشتاء

اكتئاب الشتاء، يعاني الكثير من الأشخاص في موسم الشتاء من التعرض للاكتئاب نتيجة عدة عوامل منها العزلة وعدم الرغبة في الخروج من المنزل في ظل الطقس البارد.

ما هو اكتئاب الشتاء؟

واكتئاب الشتاء أو ما يسمى بالاضطراب العاطفي الموسمي نوع فرعي من الاكتئاب الشديد يحدث مع تغيرات موسمية ويبدأ في الخريف ويستمر طوال أشهر الشتاء، ويتحسن في الربيع.

وكشفت دراسة طبية أن النساء أكثر عرضة للإصابة باكتئاب الشتاء من الرجال بأربع مرات ويمكن أن يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي في أي عمر ويبدأ عادة بين سن 18 و30 عامًا.

أعراض اكتئاب الشتاء

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض اكتئاب الشتاء منها:

١- العصبية

٢- سيطرة الحزن

٣- قلة النوم

٤- التفكير السلبي

٥- صعوبة التركيز

أوضحت أنه قد يصاحب هذه الأعراض حالات التفكير في الانتحار في الحالات الشديدة من اكتئاب الشتاء.

اكتئاب الشتاء

يختلف الاضطراب العاطفي الموسمي عن الاكتئاب الشديد في أنه مرتبط بشكل خاص بالفصول ويبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي عادة في الخريف ويستمر طوال الشتاء، ويتحسن في الربيع.

ويعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب العاطفي الموسمي من مجموعة من الأعراض وفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي:

١- الشعور بالحزن



٢- فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي تستمتع بها عادةً



٣- تغيرات في الشهية عادةً تناول المزيد من الطعام والرغبة الشديدة في الكربوهيدرات والسكريات



٤- تغير في النوم



٥- فقدان الطاقة أو الشعور بالتعب الشديد على الرغم من الحصول على قدر جيد من النوم



٦- تباطؤ التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرار

زيادة الأنشطة مثل المشي بسرعة أو الشد أو عدم القدرة على الجلوس ساكنًا أو تباطؤ الحركات أو الكلام



٧-الشعور باليأس أو عدم القيمة أو الذنب

أفكار الموت أو الانتحار



٨- زيادة الوزن والنوم كثيرًا

٩- شدة اليأس وعدم القيمة وأفكار الانتحار.

علاج اكتئاب الشتاء



تتضمن خطة العلاج، العلاج السلوكي المعرفي وربما الأدوية.

وقدمت الجمعية الأمريكية للطب النفسي نصائح للتغلب على اكتئاب الشتاء منها:

١- الخروج للمشي يوميًا حيث يساعد في تحسين المزاج من خلال استنشاق الهواء النقي



٢- إضافة فيتامين د إلى النظام الغذائي



٣- التخطيط لأنشطة ممتعة والالتزام بها



٤- التواصل اجتماعيًا مع الأصدقاء والعائلة.



٥- حركة الجسم والالتزام بالنشاط البدني.

اكتئاب الشتاء



عادة ما يحدث "اكتئاب الشتاء" بين الحين والآخر خلال شهور الشتاء وقد يشعر الإنسان بالحزن أو الرغبة في البقاء في المنزل وعدم التواجد مع الآخرين ولكن يمكن في اليوم التالي أن يرغب الإنسان في التواصل مع أصدقائه.

كانت وجهت وزارة الصحة نصائح لتحسين الصحة النفسية والجسدية وتجنب الإصابة بالأمراض النفسية منها:

١-ممارسة الرياضة بانتظام.

٢-اتباع نظام غذائي صحي.

٣-التوقف عن التدخين وتعاطى المخدرات.

٤- النوم الجيد.

٥-التحدث مع الآخرين.

كانت كشفت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة عن أهم الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب الضغوط النفسية.

كيف تسبب الضغوط النفسية الأمراض؟

وقالت إن أهم هذه الأمراض تشمل: ارتفاع ضغط الدم والنحافة والسمنة وتساقط الشعر وأمراض القولون.

فيما حذرت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان من استمرار الضغوط النفسية على الإنسان، حيث تسبب زيادة هرمون الكورتيزول.

زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية

وأشارت الأمين العام للصحة النفسية إلى أن زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية والأمراض المزمنة منها القلب والسكر والضغط وقرحة في المعدة وغيرها.

كيفية الحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب منها:



١- استمر في الأنشطة التي اعتدت أن تستمتع بها.



٢- ابق على اتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة.



٣- مارس الرياضة بانتظام حتى لو كان المشي لمسافات قصيرة.



٤- التزم بعادات التغذية الصحية والنوم المنتظمة قدر الإمكان.



٥- تجنب المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.



٦- تحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك.



٧- اطلب مساعدة من طبيب مختص للخروج من هذه الحالة.

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