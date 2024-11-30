أخطرها الافكار الانتحارية، أعراض الاكتئاب لدى المراهقين والبالغين

الاكتئاب هو حالة صحية نفسية شائعة تتراوح شدتها على نطاق واسع، إذا كانت الحالة أخف، فقد يعاني المريض من أعراض تشمل الحزن والتهيج والغضب والتعب والتي تستمر لأسابيع أو أكثر، يتداخل هذا الاكتئاب مع الحياة اليومية والعلاقات.

لكن بعض حالات الاكتئاب أكثر حدة، مع أعراض شديدة قد تشمل فقدان الشهية والوزن بشكل كبير ومشاكل النوم والأفكار المتكررة بالموت أو الانتحار، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، لذلك من المهم الحصول على العلاج بسرعة إذا لوحظ أيًا من العلامات التحذير هذه.

أعراض الاكتئاب الحاد

تشمل أعراض الاكتئاب الشديد ما يلي:

مشاكل النوم (الأرق)، ويعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من مشاكل في النوم أكثر من غيرهم، وعندما يكون الشخص مكتئبًا، فإن افكاره تبقيه مستيقظًا في الليل، ويمكن أن تجعله قلة النوم يشعر بحزن أكبر.

النوم كثيرًا، يمكن أن يكون النوم وسيلة للهروب من المشاعر وقد يجد المريض نفسه يبقى في السرير لفترة أطول من المعتاد، كما يؤدي الاكتئاب أيضًا للشعور بالتعب دون سبب جسدي، الأشخاص المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم، والذي قد يسبب النعاس أثناء النهار.

العصبية، الشعور بالانزعاج أو الغضب هو أحد الأعراض الرئيسية للاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين، العصبية أثناء نوبات الحزن هو على الأرجح اكتئاب، من المرجح أن يكون التهيج بمفرده ناتجًا عن شيء آخر، مثل القلق أو اضطراب اختلال المزاج (DMDD).

قد يكون للاكتئاب والعصبية نفس الأسباب، والتي تشمل الجينات أو التاريخ العائلي، ويمكن أن يؤدي التهيج أيضًا إلى الاكتئاب إذا تسبب في مشاكل في المدرسة أو العمل أو العلاقات.

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، انعدام المتعة هو المصطلح الطبي لعدم الحصول على المتعة أو الاستمتاع بالحياة، وهو أحد أعراض الاكتئاب الشائعة، ولا يعرف العلماء ما الذي يسبب انعدام المتعة، فقد ينبع من قلة الدوبامين، وهي المادة الكيميائية في الدماغ التي تخلق مشاعر المتعة والرضا.

اليأس، يمكن أن يجعل الاكتئاب الشخص يشعر باليأس، وفقدان الأمل يؤدي إلى المزيد من نوبات الاكتئاب ويزيد من خطر الانتحار، وقد يكون الأشخاص الذين يشعرون باليأس أقل احتمالية للحصول على علاج للاكتئاب، أو قد يتوقفون عن الذهاب إلى العلاج لأنهم يشعرون بالسلبية الشديدة.

أفكار مستمرة حول حدوث شيء سيء، القلق هو عاطفة طبيعية، ولكن في الاكتئاب، يمكن أن يكون مفرطًا، وعندما يتأمل المريض باستمرار فكرة حدوث شيء سيء، فإن هذا يجعله قلقًا للغاية ومكتئبًا أكثر.

أفكار الموت أو الانتحار أو محاولات الانتحار، لا يفكر معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب في الانتحار أبدًا، لكن الشعور باليأس وعدم القيمة والحزن يمكن أن يجعل بعض الناس يرغبون في الموت.

عدم القدرة على الاعتناء بالنفس، عندما يكون الشخص مكتئبًا، قد لا يشعر بالرغبة في القيام بأنشطة الحياة اليومية، مثل الأكل أو الاستحمام أو العمل أو رعاية الأسرة.

أعراض ذهانية، نادرًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب الشديد من نوبات ذهانية، وتشمل الأعراض الهلوسة - رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، والأوهام - وجود أفكار أو معتقدات غير صحيحة.

أعراض الاكتئاب الشديدة لدى المراهقين

قد يبدو الاكتئاب مختلفًا لدى المراهقين عنه لدى البالغين، يمكن للأهل مراقبة الأعراض مثل:

العصبية و/أو العدوانية

الإفراط في الأكل أو النوم

الشكاوى الجسدية مثل الصداع وآلام المعدة

التهديد بالهروب من المنزل

الحساسية للنقد أو الفشل

تعاطي المخدرات أو الكحول

أعراض الاكتئاب الحاد الجسدية

قد لا تكون أعراض الاكتئاب هذه واضحة لأنها تحدث غالبًا مع الحالات الطبية التالية:

الإمساك

آلام الظهر وآلام المعدة وآلام أخرى غير مبررة

انخفاض الرغبة الجنسية

فقدان الوزن أو اكتسابه

التحرك أو التحدث ببطء أكثر من المعتاد

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