واعظة بالأزهر تكشف 4 مضادات إيمانية لعلاج الاكتئاب والهم

قالت إلهام شبانة، واعظة بالأزهر الشريف، إن دوام الحال من المحال، وإنه لا يوجد إنسان يعيش حياته كلها في راحة وسعادة دون مشاكل أو أزمات، فالجميع يمرّ بفترات من التعب والإرهاق والضغوط النفسية، وقد يفقد شخص عزيزًا أو يواجه خسارة كبيرة أو أزمة مالية أو اهتزازًا في الثقة بالنفس، وهذه الأمور قد تصيب الإنسان بالاكتئاب.

علاجات روحية تداوي القلوب

وأضافت إلهام شبانة، خلال حلقة برنامج "إشراقة"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء»، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بعلاجات روحية تداوي القلوب قبل الأبدان.

مضادات الاكتئاب..اللجوء إلي الله

وأوضحت أن أول مضاد لـ الاكتئاب هو اللجوء إلى الله تعالى والاعتماد عليه، لأنه أرحم بالعبد من والديه، ولأنه القادر على كشف الكربات وإزالة الهموم، فلا ييأس المؤمن من روح الله أبدًا.

وبيّنت أن ثاني مضاد للاكتئاب هو الصلاة، فهي نجاة ومناجاة، وعلاج فعال للحزن والهمّ والغمّ، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

وتابعت أن المضاد الثالث للاكتئاب هو استشعار النعم والصبر، فعدّ نعم الله على العبد يجعله يشعر بالغنى والرضا، والصبر على الابتلاء له أجر عظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه».

وقالت إن رابع مضاد للاكتئاب هو السعي والاجتهاد وعدم الاستسلام للانتكاسات، مشددة على أن المشكلة ليست في الوقوع، بل في الاستسلام لليأس، وأن الإنسان قادر – بعون الله – أن ينهض ويبدأ من جديد. ودعت كل من يشعر بالاكتئاب أو الحزن أو الابتلاء أن يبدأ فورًا باللجوء إلى الله، والصلاة، واستشعار النعم، والصبر والعمل، ليزول الهمّ سريعًا ويعود الصفاء النفسي.

