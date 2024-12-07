أعراض وأسباب الاكتئاب الموسمي وطرق علاجه المختلفة

الاكتئاب الموسمي، المعروف أيضًا باسم الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، هو اضطراب مزاجي يحدث كل عام في نفس الوقت تقريبًا، ويبدأ عادةً في الخريف أو الشتاء وينتهي في الربيع أو أوائل الصيف، وقد تؤثر هذه التغيرات المزاجية على الشعور والتفكير والتصرف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الاكتئاب الموسمي

من غير المعروف الأسباب الدقيقة لـلاضطراب العاطفي الموسمي، يعتقد بعض العلماء أن بعض الهرمونات التي يتم تصنيعها عميقًا في الدماغ تؤدي إلى تغييرات مرتبطة بالموقف في أوقات معينة من العام.

إحدى النظريات هي أن قلة ضوء الشمس خلال الخريف والشتاء تؤدي إلى قيام الدماغ بإنتاج كمية أقل من السيروتونين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بمسارات الدماغ التي تساعد في التحكم في الحالة المزاجية، وعندما لا تعمل مسارات الخلايا العصبية هذه بالطريقة التي ينبغي لها، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بـالاكتئاب، إلى جانب التعب وزيادة الوزن.

يبدأ الاكتئاب الموسمي عادة في مرحلة الشباب المبكر وهو أكثر شيوعًا بين النساء، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي من أعراض خفيفة، حيث يشعرون بعدم الارتياح أو الانزعاج، ويعاني آخرون من أعراض خطيرة بما يكفي للتدخل في العلاقات والعمل.

أعراض الاكتئاب الموسمي

ينام الأشخاص المصابون بالاكتئاب الموسمي عادةً أكثر من المعتاد ويتوقون إلى الكربوهيدرات، كما أنهم يعانون من العديد من علامات التحذير الطبيعية للاكتئاب، بما في ذلك:

الشعور بالحزن أو الاكتئاب معظم الوقت

قلة الطاقة

صعوبة التركيز

التعب

زيادة الشهية

رغبة أكبر في البقاء وحيدًا

أفكار انتحارية

فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها

النوم كثيرًا

الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن

الشعور بالذنب أو انعدام القيمة

الاكتئاب الموسمي الشتوي

إذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب الموسمي في الخريف والشتاء، فقد:

التعب أو نقص الطاقة

النوم كثيرًا

ملاحظة تغيرات في الشهية

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة النشوية

البقاء في المنزل أكثر وتجنب الاختلاط بالآخرين

الاكتئاب الموسمي الصيفي

علاج الاكتئاب الموسمي

تختلف العلاجات، اعتمادًا على مدى خطورة أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، ويعتمد نوع العلاج الذي يتلقاه الشخص أيضًا على ما إذا كان يعاني من نوع آخر من الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب.

أدوية الاكتئاب الموسمي

غالبًا ما تستخدم مضادات الاكتئاب التقليدية لعلاج الاكتئاب الموسمي، ويمكن البدء في تناول مضاد للاكتئاب كل عام قبل الوقت الذي يبدأ فيه الاكتئاب الموسمي عادةً، وذلك لأن هذه الأدوية تستغرق بعض الوقت لبدء العمل بتشخيص الطبيب.

ويمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي في تعليم الشخص طرق لإدارة الأعراض بشكل أفضل والتعامل مع الأفكار والسلوكيات السلبية، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تعلم استراتيجيات العناية الذاتية.

فيتامين د للاكتئاب الموسمي

تم العثور على مستويات منخفضة من فيتامين د لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي، ويكون السبب إما الحصول على القليل جدًا من الفيتامين في النظام الغذائي أو عدم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس.

الوقاية من الاكتئاب الموسمي

لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث حول كيفية الوقاية من الاكتئاب الموسمي، ولكن قد تساعد هذه الخطوات التالية:

قضاء بعض الوقت في الخارج كل يوم، حتى عندما يكون الجو غائمًا، فلا يزال تأثيرات ضوء النهار مفيدة.

اتباع نظام غذائي متوازنًا يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، ويساعد هذا على الحصول على المزيد من الطاقة، حتى لو كان الشخص يرغب في الأطعمة النشوية والحلوة.

ممارس الرياضة بانتظام، لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمس مرات في الأسبوع..

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