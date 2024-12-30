هيئة الدواء تحذر من استخدام الأدوية النفسية بدون إشراف الطبيب

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بدون إشراف طبي.

قالت هيئة الدواء المصرية إنه في معظم الحالات يمكن علاج الاضطرابات المزاجية عن طريق الحديث مع المختص، أو تناول الأدوية أو كليهما.​

استخدام الأدوية لعلاج الاكتئاب

وأشارت إلى أنه قد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية لعلاج الاكتئاب أواضطراب ثنائي القطب، ويقوم الطبيب باختيار العلاج المناسب طبقًا لكل حالة مرضية.​

وأوضحت أنه يمكن الاستعانة بطرق علاجية أخرى طبقًا للحالة الصحية للمريض ومدى استجابته للعلاج.​

ونصحت بضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض اضطرابات مزاجية، وكذلك عدم تناول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الرجوع للطبيب لما قد تسببه من أخطار.​

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه قد يشعر بعض الأشخاص بالحزن أو الانزعاج من وقت لآخر، وقد يصفون ذلك بأنهم في مزاج سيئ. ​

لكن الاضطرابات المؤثرة على الحالة المزاجية تختلف عن ذلك، فهي تؤثر على الحالة النفسية اليومية للشخص، وتشمل هذه الاضطرابات الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب وغيرها.​

أعراض الاكتئاب

تعتمد الأعراض على نوع اضطراب المزاج وفيما يلي توضيح لأعراض الاضطرابات الاكتئابية واضطرابات ثنائي القطب.​

وتشمل أعراض الاكتئاب:

١- الشعور بانعدام القيمة

٢-فقدان المتعة في كل الأنشطة

٣-الشعور بالحزن والفراغ والقلق

٤-عدم القدرة علي التركيز

٥- عدم القدرة علي ممارسة الوظائف الحياتية.

وتشمل أعراض اضطرابــات ثنائي القطب

١- النوم المتقطع

٢- شعور المريض بالسعادة الشديدة أو بأنه الحالة المزاجية التي تتأرجح ذهابًا وإيابًا ما بين الهوس أو الهوس الخفيف، والاكتئاب.

٣- متفوق على الآخرين، أو بأنه قوي جدا بحيث لا يمكن لأي شيء أن يؤذيه أو يغيره.

٤- السلوكيات الاندفاعية.

٥- سرعة الكلام أو الحركة.

٦- زيادة الطاقة.

٧- الأفكار المتسارعة.

٨- يمكن أن يتشتت انتباه المريض بسهولة وتزيد احتمالية التفكير في الانتحار أو التخطيط لها

جدير بالذكر ان الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أكد أن تعريف المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشكلات سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الإكتئاب.

أعراض المرض النفسي

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن الاكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسى ويؤثر فكريا على الإنسان ويجعل أفكاره كلها سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام بوظائفه في الحياة.

متي تذهب للطبيب النفسي

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن جميعنا نشعر بالحزن والزعل في كثير من الأوقات ولكن يجب أن يذهب الي للطبيب النفسي في عدة حالات وشروط منها:

1-استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن اسبوع او 10 ايام

2-يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة

3-لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده

4- وجود سلوكيات عنيفة وخناق وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية إذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي

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