مشروب طبيعي يمنح الشعور بالشبع ويقلل الرغبة فى السكريات

مع انخفاض درجات الحرارة ليلا يتسلل الشعور بالجوع لدى الشباب والفتيات أثناء السهر مايدفعهم إلى تناول الطعام والحلوى بشراهة.

وللأسف الشعور بالجوع يدفع صاحبه لتناول الطعام دون وعى لعدم القدرة على التحكم فى الشهية، ما يسبب زيادة الوزن سريعا.

مشروب طبيعي يمنح الشعور بالشبع

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، مشروب طبيعي يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة ويقلل الرغبة فى تناول السكريات.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة بذور الشيا

عصير ليمون طبيعي

أوراق نعناع

ماء بارد

ملعقة عسل أبيض

طريقة التحضير:

يتم وضع معلقتين كبيرتين من بذور الشيا في الماء ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تنتفخ.

بعدها نضيف عصير الليمون، وشرائح الليمون، وأوراق النعناع الطازجة، والثلج، مع إضافة العسل الأبيض.

تقلل جيدا ثم يتم تناوله بارد.

هذا المشروب يعطي شعور بالشبع، ويقلل شراهة السكريات، وينعش الجسم ويحسن الهضم، كما أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم وفيتامين سي وأوميجا 3.

خطوات بسيطة لإنقاص الوزن

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى إنقاص الوزن، منها:-

تقليل السعرات الحرارية تدريجيا، حتى لا يتأثر معدل الحرق.

تناول البروتين في كل وجبة

مثل البيض، السمك، الدجاج، البقوليات، فهي تزيد الإحساس بالشبع وتمنع فقدان العضلات.

الإكثار من الخضروات والفواكه

لانها غنية بالألياف والماء، وتشعرك بالشبع لفترة أطول.

تجنب السكريات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة، فهي مصدر كبير للسعرات الفارغة.

اختيار الكربوهيدرات الصحية

مثل الشوفان، الأرز البني، البطاطا الحلوة، والخبز الأسمر بدل الأبيض.

تناول وجبات صغيرة ومتعددة

حيث قسم طعامك إلى 4 أو 5 وجبات خفيفة للحفاظ على نشاط الجسم ومنع الجوع الشديد.

شرب الماء بكثرة، وكوبان قبل الأكل يساعدان في تقليل الشهية وتحسين الهضم.

ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي السريع، وركوب الدراجة، أو تمارين المقاومة 3 إلى 5 مرات أسبوعيا.

استخدم السلالم بدل المصعد

خطوات صغيرة تحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.

نم جيدا من 7 إلى 8 ساعات يوميا

قلة النوم تزيد هرمون الجوع وتقلل الحرق.

تجنب التوتر والقلق، لأن التوتر يرفع الكورتيزول الذي يزيد الشهية والرغبة في الأكل.

تجنب الأكل أمام التلفاز أو الهاتف

لأنه يجعلك تأكل أكثر دون أن تشعر.

