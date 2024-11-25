أبرزها غياب الشمس وقلة شرب الماء، أسباب الشعور بالجوع فى الشتاء

بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وأيامه التي تمتاز بالبرودة، يلاحظ معظمنا زيادة في الشهية غير مبررة وعليها تحدث زيادة في الوزن.

ورغم حرص بعض الفتيات على تجنب تناول الطعام بكثرة وحساب السعرات الحرارية إلا أن معظمهن يواجه برودة الطقس التى تزيد الشعور بالجوع وتفقدهن السيطرة على الشهية.

أسباب الشعور بالجوع فى الشتاء

وتقول الدكتورة شيماء رمضان الديب

أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة وتغذية الأطفال، تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالجوع بشكل متزايد في فصل الشتاء، في الواقع هنالك تفسير علمي للأمر حيث أنه عند انخفاض درجات الحرارة يلجأ الجسم إلى زيادة حرق السعرات الحرارية للحصول على الطاقة اللازمة لمعادلة درجة حرارته الداخلية والشعور بالدفء ولذلك تزداد الشهية لتناول الطعام بشكل أكثر من المعتاد.

غياب الشمس سبب رئيسي فى زيادة الوزن في الشتاء

وأضافت شيماء، وكذلك تشير الدراسات إلى أن الحالة النفسية تلعب دورًا في شهية الإنسان سواء بالامتناع عن الطعام أو الشعور بالنهم في تناول الطعام، وفي فصل الشتاء يعاني البعض من حالة "اكتئاب الشتاء" وهو اضطراب عاطفي موسمي يلعب غياب ضوء الشمس وقلة التعرض لآشعة الشمس ونقص فيتامين" د" دورًا هامًا في حدوثه مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام وخاصة الحلوي والشيكولاته والأطعمة الغنية بالسكريات كوسيلة للتغلب على المزاج السئ.

أسباب الشعور بالجوع فى الشتاء

قلة شرب الماء تزيد الشعور بالجوع

وتابعت، أن معظم الأشخاص في فصل الشتاء لا تميل إلى شرب الماء بالشكل الكافي، فضلًا عن أن نسبة التعرق التي تحدث للجسم في فصل الشتاء تكون أكثر من المواسم الأخرى وذلك بسبب ارتداء الكثير من الملابس، بالإضافة أيضًا إلى زيادة معدل الإصابة بنزلات البرد والأمراض المرتبطة بفصل الشتاء والتي بالإضافة إلى الأسباب السابقة تزيد نسبة الإصابة بالجفاف وبدوره يقوم الجسم بتخزين السوائل بداخله مما يعمل على زيادة الوزن.

قلة الحركة فى الشتاء تزيد الوزن

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية، أنه مع انخفاض درجات حرارة الطقس يحرص الكثيرين على الجلوس بالمنزل للاحتماء من برودة الجو ولذلك فإن قلة الحركة والأنشطة البدنية تلعب أيضا دورًا كبير في زيادة الوزن، هذا بجانب العادات الصحية والغذائية الخاطئة، والعوامل وراثية.

نصائح مهمة تجنبك زيادة الوزن في الشتاء

وأضافت شيماء، أنه لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء يجب اتباع بعض النصائح التالية:-

تناول وجبات صحية متوازنة السعرات ذات قيمة غذائية مرتفعة وسعرات حرارية منخفضة.

ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام لحرق المزيد من السعرات وتحسين الحالة البدنية والنفسية.

شُرب كميات كافية من الماء.

التعرض لآشعة الشمس وذلك للحصول على فيتامين "د" لزيادة مستوى هرمون "السيروتونين" الذي يطلق عليه هرمون السعادة وذلك للتقليل من الشعور بالاكتئاب والتوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.