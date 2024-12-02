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صحة ومرأة

استشاري تغذية: الرياضة لا تؤدي لخفض الوزن وهذه كارثة أدوية التخسيس

عماد الدين فهمي،
عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، فيتو

التخسيس، كشف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن الرياضة لا تؤدي إلى خفض الوزن على الإطلاق، ولكنها تشد الجسم وتحسن الحالة المزاجية، والدورة الدموية، وتزيد من الشعور بالجوع.

الطعام الصحي 

وأوضح، أن الطعام الصحي هو ما يأتي من صنع الله، وأي غذاء من صنع الإنسان لا يُساهم في تحصين صحة الجسم، مشيرًا إلى أن اللبن المعلب الذي يستمر لمدة 6 شهور ليس لبنًا بسبب تعرضه لدرجة حرارة بصورة كبيرة لقتل البكتيريا النافعة، وهذا يحوله لشيء مؤذي.

عضلات الجسم والأنسولين

ولفت إلى أن الأنسولين أمر مهم جدًا للجسم، ويحمي عضلات الجسم، ويمنعها من تكسير البروتين، مشيرًا إلى أن التواصل ما بين الهرمونات والأعصاب داخل الجسم يحدث من خلال الأنسولين.

مشكلات أدوية التخسيس

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "ten"، أن بعض المشاكل التي تحدث من تناول الأدوية الخاصة بالتخسيس قد تحدث بسبب الحصول على الأدوية بدون وصفة طبية، مشيرًا إلى أن الكثير من غير المتخصصين يتحدثون في التخسيس وعلم التغذية بدون علم، وهذا قد يساهم بصورة كبيرة في الإصابة بالكثير من الأمراض.

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وأوضح أن عمليات خفض الوزن تجرى لمن يعاني من السمنة المرضية، أي الشخص الذي لا يمتلك حرية الاختيار ما بين إجراء العملية، أو إعداد نظام غذائي.

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