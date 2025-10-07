الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الخبز وحماية المستهلكين

الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها لضبط أسعار الخبز المدعم، فيتو

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكثفة ضد التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق.

تجديد حبس سائق دهس معلمة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

ضبط محل بالقليوبية يبيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بدون ترخيص

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها أكثر من 16 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

وجاءت الحملات استجابة لمحاولات بعض التجار استغلال الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية حملات التموين ضبط الأسواق المخالفات التموينية الخبز المدعم الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

مواد متعلقة

ضبط محل بالقليوبية يبيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بدون ترخيص

ضبط صاحب شركة إنتاج فني غير مرخصة بالعجوزة

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

المرور: تحرير 1004 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية

التحفظ على سيارة مطرب مهرجانات إثر مشاجرة في ملهى ليلي بالمعادي

بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

حالة الطرق بالقاهرة والجيزة اليوم، تحذير من كثافة مرورية بهذه الشوارع والمحاور

الداخلية: القبض على صاحب مقهى يديره لتعاطي المخدرات في دمياط

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads