الداخلية تواصل حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الخبز وحماية المستهلكين

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكثفة ضد التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها أكثر من 16 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

وجاءت الحملات استجابة لمحاولات بعض التجار استغلال الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

