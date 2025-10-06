الداخلية: القبض على صاحب مقهى يديره لتعاطي المخدرات في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدير مقهى لتعاطي المواد المخدرة بمحافظة دمياط.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو (4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط)، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التعاطي وكمية من المواد المخدرة.

وبمواجهتهم أقرّ أحدهم بكونه مالك المقهى (غير مرخص) وأن الآخرين يترددون عليه لتعاطي المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المقهى محل الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.