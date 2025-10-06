الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية: القبض على صاحب مقهى يديره لتعاطي المخدرات في دمياط

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدير مقهى لتعاطي المواد المخدرة بمحافظة دمياط.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو (4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط)، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التعاطي وكمية من المواد المخدرة.

وبمواجهتهم أقرّ أحدهم بكونه مالك المقهى (غير مرخص) وأن الآخرين يترددون عليه لتعاطي المواد المخدرة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المقهى محل الواقعة.

