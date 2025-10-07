ضبط صاحب شركة إنتاج فني غير مرخصة بالعجوزة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة إنتاج فني غير مرخصة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة العجوزة، مستخدمًا جهاز حاسب آلي كوحدة مونتاج محمل عليه مصنفات سمعية وبصرية بدون الحصول على تصاريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة، وضبط المدير المسؤول، حيث عُثر داخلها على أستوديو تسجيل صوتي بكامل معداته ووحدة مونتاج مجهزة تضم أعمالًا صوتية مُعدة للتداول.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع صاحب الشركة بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

