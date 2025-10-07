ضبط محل بالقليوبية يبيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط محل بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، لبيعه أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بشكل غير قانوني.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة محملة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى قطع خاصة بربط الأجهزة بالإنترنت.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات بالاشتراك مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

