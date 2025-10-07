الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق دهس معلمة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح مصر الجديدة تجديد حبس سائق متهم بدهس معلمة تدعى مريم. ع تبلغ من العمر 30 سنة، أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

حادث مروري بمصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

مصرع سيدة دهسا في مصر الجديدة 

وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.

تم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضرا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محكمة جنح مصر الجديدة شارع جسر السويس مصر الجديدة حادث مروري بمصر الجديدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

