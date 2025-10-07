حالة الطرق بالقاهرة والجيزة اليوم، تحذير من كثافة مرورية بهذه الشوارع والمحاور

تشهد الحركة المرورية اليوم الثلاثاء بالقاهرة والجيزة حالة من الانسيابية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتسيير الحركة ومتابعة الكثافات خلال الذروة الصباحية.

سيولة على المحاور الرئيسية



رصدت المتابعات الميدانية انتظام حركة السيارات على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر، إضافة إلى محوري روض الفرج والعين السخنة، دون أي معوقات تذكر. كما تسير الحركة بانسيابية على الطرق المؤدية إلى وسط البلد ومدينة نصر والمقطم.

تباطؤات محدودة بسبب أعمال المترو

في المقابل، سجلت بعض المناطق تباطؤًا في حركة السير بشارع الهرم ومحيط ميدان الجيزة، نتيجة استمرار أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب كثافات معتادة بمناطق كورنيش النيل وشارع السودان خلال أوقات الذروة.

خدمات مرورية وإغاثة على الطرق

دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة على الطرق السريعة، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات ورفع أي أعطال أو حوادث تعطل السيولة. وتناشد قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور وتجنب التوقف العشوائي لضمان انسياب الحركة.

