نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور السوداء بالأنف

البثور السوداء من أكثر مشكلات البشرة شيوعًا، خصوصا في منطقة الأنف، إذ تظهر نتيجة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، مما يؤدي إلى انسدادها وتفاعلها مع الهواء لتتحول إلى اللون الأسود.

ورغم أنها ليست مؤلمة أو خطيرة، إلا أنها تسبب مظهرا مزعجا، وتجعل البشرة تبدو غير نقية، لذا يجب التخلص منها سريعا وتجنب ظهورها.

أسباب ظهور البثور السوداء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل: إن من أسباب ظهور البثور السوداء بالبشرة:

زيادة إفراز الزيوت (الدهون) في البشرة، خاصة لدى أصحاب البشرة الدهنية.

تراكم الأوساخ وبقايا المكياج داخل المسام دون تنظيف جيد.

إهمال تقشير البشرة بانتظام، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة.

تغيرات الهرمونات في فترة المراهقة أو الدورة الشهرية أو بسبب الضغط النفسي.

النظام الغذائي غير الصحي الغني بالدهون المشبعة والسكريات.

استعمال مستحضرات تجميل غير مناسبة أو ذات تركيبة دهنية ثقيلة.

البثور السوداء، فيتو

طرق فعالة لتجنب ظهور البثور السوداء بالأنف

وأضافت نادية، أنه لتجنب ظهور البثور السوداء بالانف، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

غسل الوجه مرتين يوميا، صباحا ومساء، باستخدام غسول لطيف مخصص لنوع بشرتك.

تجنبي المبالغة في الغسل لأن ذلك قد يحفز البشرة لإفراز المزيد من الدهون.

بعد التنظيف، استخدمي ماء الورد أو التونر لغلق المسام وتنقية البشرة.

التقشير يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتسبب البثور، لذا استخدمي مقشر لطيف مرتين أسبوعيًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل السكر والعسل أو حمض الساليسيليك، ويمكنك إعداد مقشر منزلي بخلط ملعقة من العسل مع القليل من القهوة أو الشوفان لتدليك الأنف بلطف.

تعريض الوجه للبخار يساعد على فتح المسام وإزالة الأوساخ المتراكمة، ضعي وجهك أمام إناء ماء ساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم امسحي الأنف بقطعة قطن مبللة بماء الورد، ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو النعناع لزيادة الفعالية.

لا تهملي الترطيب حتى لو كانت بشرتك دهنية، فالجفاف يجعل الغدد الدهنية تفرز المزيد من الزيت.

استخدمي مرطب خفيف خالي من الزيوت (Oil-Free) لتجنب انسداد المسام.

تجنب لمس الأنف كثيرا، ومن أكثر الأخطاء شيوعا لمس الأنف أو محاولة عصر البثور، مما يؤدي إلى زيادة انتشارها والتهاب الجلد، لذا اغسلي يديك دائما قبل لمس الوجه، وامسحي الأنف بلطف عند الحاجة.

قللي من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والسكريات.

أكثري من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على نقاء البشرة.

اشربي كميات كافية من الماء يوميا لترطيب الجلد من الداخل.

اختاري منتجات خالية من الزيوت حتى لا تسد المسام.

أزيلي المكياج قبل النوم باستخدام مزيل لطيف أو ماء ميسيلار.

نظفي فرش المكياج بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا عليها.

استخدمي واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية قبل الخروج من المنزل.

احرصي على غسل وجهك بعد العودة من الخارج لإزالة الأتربة والعوادم التي قد تسبب انسداد المسام.

