الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور السوداء بالأنف

علاج البثور السوداء،
علاج البثور السوداء، فيتو

البثور السوداء من أكثر مشكلات البشرة شيوعًا، خصوصا في منطقة الأنف، إذ تظهر نتيجة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، مما يؤدي إلى انسدادها وتفاعلها مع الهواء لتتحول إلى اللون الأسود.

ورغم أنها ليست مؤلمة أو خطيرة، إلا أنها تسبب مظهرا مزعجا، وتجعل البشرة تبدو غير نقية، لذا يجب التخلص منها سريعا وتجنب ظهورها.

أسباب ظهور البثور السوداء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل: إن من أسباب ظهور البثور السوداء بالبشرة:

  • زيادة إفراز الزيوت (الدهون) في البشرة، خاصة لدى أصحاب البشرة الدهنية.
  • تراكم الأوساخ وبقايا المكياج داخل المسام دون تنظيف جيد.
  • إهمال تقشير البشرة بانتظام، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة.
  • تغيرات الهرمونات في فترة المراهقة أو الدورة الشهرية أو بسبب الضغط النفسي.
  • النظام الغذائي غير الصحي الغني بالدهون المشبعة والسكريات.
  • استعمال مستحضرات تجميل غير مناسبة أو ذات تركيبة دهنية ثقيلة.
البثور السوداء 
البثور السوداء، فيتو 

طرق فعالة لتجنب ظهور البثور السوداء بالأنف

وأضافت نادية، أنه لتجنب ظهور البثور السوداء بالانف، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

  • غسل الوجه مرتين يوميا، صباحا ومساء، باستخدام غسول لطيف مخصص لنوع بشرتك.
  • تجنبي المبالغة في الغسل لأن ذلك قد يحفز البشرة لإفراز المزيد من الدهون.
  • بعد التنظيف، استخدمي ماء الورد أو التونر لغلق المسام وتنقية البشرة.
  • التقشير يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتسبب البثور، لذا استخدمي مقشر لطيف مرتين أسبوعيًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل السكر والعسل أو حمض الساليسيليك، ويمكنك إعداد مقشر منزلي بخلط ملعقة من العسل مع القليل من القهوة أو الشوفان لتدليك الأنف بلطف.
  • تعريض الوجه للبخار يساعد على فتح المسام وإزالة الأوساخ المتراكمة، ضعي وجهك أمام إناء ماء ساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم امسحي الأنف بقطعة قطن مبللة بماء الورد، ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو النعناع لزيادة الفعالية.
  • لا تهملي الترطيب حتى لو كانت بشرتك دهنية، فالجفاف يجعل الغدد الدهنية تفرز المزيد من الزيت.
  • استخدمي مرطب خفيف خالي من الزيوت (Oil-Free) لتجنب انسداد المسام.
  • تجنب لمس الأنف كثيرا، ومن أكثر الأخطاء شيوعا لمس الأنف أو محاولة عصر البثور، مما يؤدي إلى زيادة انتشارها والتهاب الجلد، لذا اغسلي يديك دائما قبل لمس الوجه، وامسحي الأنف بلطف عند الحاجة.
  • قللي من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والسكريات.
  • أكثري من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على نقاء البشرة.
  • اشربي كميات كافية من الماء يوميا لترطيب الجلد من الداخل.
  • اختاري منتجات خالية من الزيوت حتى لا تسد المسام.
  • أزيلي المكياج قبل النوم باستخدام مزيل لطيف أو ماء ميسيلار.
  • نظفي فرش المكياج بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا عليها.
  • استخدمي واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية قبل الخروج من المنزل.
  • احرصي على غسل وجهك بعد العودة من الخارج لإزالة الأتربة والعوادم التي قد تسبب انسداد المسام.
txt

اعرفي أفضل طريقة لاستخدام كريمات تفتيح البشرة

txt

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري ولتغذية البشرة والشعر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البثور السوداء ظهور البثور السوداء أسباب ظهور البثور السوداء نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور السوداء بالانف البشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أبرزها زيت الافوكادو والجوجوبا، أفضل الزيوت الطبيعية لصحة البشرة

كريمات ممنوع وضعها على البشرة عند الخروج من المنزل نهارا

لفتيات الجامعة، نصائح لتفادي إجهاد البشرة الناتج عن نزولك يوميا

لفتيات الجامعة، طرق حماية البشرة والحفاظ على نضارتها

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads