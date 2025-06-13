الجمعة 13 يونيو 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي سهل التحضير يخلصك من البثور السوداء

البثور السوداء
البثور السوداء

البثور السوداء من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة من صاحبات البشرة الدهنية حيث تتراكم الأتربة على مسام البشرة مكونة البثور السوداء.

وتهتم معظم الفتيات بالتخلص من البثور السوداء حفاظا على جمال البشرة ونقائها وحيويتها وذلك عادة يكون من خلال جلسات تنظيف البشرة والوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي سهل التحضير يخلصك من البثور السوداء.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة غير المُحلّى

ملعقتان صغيرتان من الحليب الكامل الدسم (أو ماء الورد للبشرة الحساسة)

نقطة من زيت شجرة الشاي (اختياري لمحاربة البكتيريا)

طريقة التحضير والاستخدام:

  • في وعاء صغير، اخلطي الجيلاتين مع الحليب جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • سخني الخليط في الميكروويف لمدة 10-15 ثانية فقط حتى يذوب الجيلاتين تماما ويصبح القوام مناسبًا للفرد.
  • أضيفي زيت شجرة الشاي (إن وجد) وقلبي.
  • باستخدام فرشاة نظيفة أو بأطراف أصابعك، افردي القناع على الأماكن التي تحتوي على الرؤوس السوداء (الأنف، الذقن، الجبهة).
  • اتركي القناع يجف تماما (يستغرق 15-20 دقيقة).
  • انزعي القناع بلطف من الأسفل إلى الأعلى.
  • اغسلي وجهك بماء فاتر ثم رشي القليل من ماء الورد لغلق المسام.
  • استخدمى القناع من مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج فعالة دون التسبب في تهيج البشرة.
  • قومي بعمل بخار للوجه قبل وضع القناع لتوسيع المسام وجعل إزالة الرؤوس السوداء أسهل.
  • استخدمي مرطب خفيف بعد القناع لتهدئة البشرة.
  • يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد أولا للتأكد من عدم وجود حساسية لأي مكون.
  • الجيلاتين يساعد على نزع الرؤوس السوداء عند جفافه ويلتصق بها بقوة.
  • والحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة وتنظيف المسام.
  • وزيت شجرة الشاي مضاد للبكتيريا، يساعد على منع تكون الحبوب والبثور.
قناع طبيعي سهل التحضير يخلصك من البثور السوداء 
قناع طبيعي سهل التحضير يخلصك من البثور السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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