عمرو أديب: هناك حديث عن استمرار مدبولي رئيسا للحكومة عامين لهذا السبب

18 حجم الخط

قال الإعلامي عمرو أديب إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يحمل رسائل واضحة تؤكد اهتمامه بالمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بملف التغيير وإعادة تقييم الأداء المؤسسي في عدد من المواقع داخل الدولة.

وأضاف أديب، خلال حديثه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الرئيس السيسي بدا حريصًا على إحداث تغيير حقيقي، في ظل شعوره بعدم الرضا عن الأداء المؤسسي في بعض الجهات، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قرارات أكثر جرأة وحسمًا.

عمرو أديب: هناك وزراء يخدمون البلد بإخلاص.. ومدبولي نموذج للكفاءة

وأوضح عمرو أديب أن المشهد العام لا يخلو من نماذج ناجحة داخل الحكومة، قائلًا إن هناك وزراء يؤدون عملهم بكفاءة ويخدمون الدولة بإخلاص، وضرب مثالًا بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن مدبولي يُعد رجلًا نابهًا في مجاله، ويمكنه العمل في أي مكان في العالم مقابل أضعاف ما يتقاضاه حاليًا، مشيرًا إلى أن استمراره في منصبه نابع من شعوره بالمسئولية الوطنية.

حديث عن استمرار رئيس الوزراء لفترة قادمة حتى انطلاق الدولة

وأشار أديب إلى وجود أحاديث متداولة عن إمكانية استمرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمدة عام أو عامين إضافيين، بهدف استكمال مسار العمل وتحقيق انطلاقة أكبر للدولة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الاستقرار التنفيذي عامل مهم في هذه المرحلة.

عمرو أديب: ما بعد 2013 كان تحديًا وجوديًا للدولة المصرية

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر كانت تواجه خطرًا حقيقيًا بعد عام 2013، موضحًا أن هناك محافظات لم يكن من الممكن دخولها في تلك الفترة، مع وجود قتال في الشوارع وانفلات أمني واسع.

وأضاف أن ما تحقق من استقرار لم يكن سهلًا، بل جاء نتيجة تضحيات كبيرة ومواجهات صعبة خاضتها الدولة لحماية كيانها.

حرية العقيدة رسالة واضحة من الرئيس السيسي

وتوقف أديب عند رسالة مهمة في حديث الرئيس، تتعلق بحرية العقيدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد على أن المواطنين أحرار في عقيدتهم، حتى لو كانوا غير دينيين، مع تمتعهم بكامل الحقوق وتحملهم لكامل الواجبات.

وأشار إلى أن هذا الخطاب يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بما كان يُروج له في فترات سابقة من خطابات إقصائية وتصنيفية.

اصطفاف الشرطة لحماية الشعب والدولة وليس النظام

وأوضح عمرو أديب أن الرئيس السيسي أكد أن اصطفاف الشرطة ليس لحماية شخص أو نظام، وإنما لحماية الشعب والدولة، مشددًا على أن الأمن هو أساس الاستقرار والحياة اليومية للمواطنين.

تحية لرجال الداخلية والمرأة المصرية

وقال أديب إن هناك نماذج يومية تُجسد معنى الدولة، مثل السيدات اللاتي يخرجن فجرًا لتأمين لقمة العيش، ورجال الشرطة الذين يعملون في صمت دون تصريحات، وعلى رأسهم وزير الداخلية، مؤكدًا أن نتائج عملهم واضحة على أرض الواقع.

ووجّه التحية لرجال وزارة الداخلية، قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين ومتشكرين”.

مناشدة حاسمة من عمرو أديب: الكفاءات مع صلاحيات كاملة

واختتم عمرو أديب حديثه بمناشدة واضحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات حقيقية تُمنح صلاحيات كاملة، مع تحديد أهداف واضحة من الألف إلى الياء، حتى تتحقق النتائج المطلوبة دون تعطيل أو تداخل في المسئوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.