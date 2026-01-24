نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت مسابقة برنامج «دولة التلاوة» منافسة شديدة بين القرّاء المشاركين، حيث تقاربت الدرجات بشكل لافت، ما يعكس ارتفاع المستوى الفني والتجويدي للمتسابقين خلال هذه المرحلة من التصفيات، وسط إشادات لجنة التحكيم بالأداء العام.

القلاجي وأشرف سيف يتصدران التقييم بأعلى مجموع درجات

وحصل المتسابق القارئ محمد القلاجي على مجموع 275 درجة، متساويًا مع المتسابق القارئ أشرف سيف، اللذين تصدرا قائمة التقييم كأعلى مجموع درجات في هذه المرحلة، بعد تقديم تلاوات قوية نالت استحسان لجنة التحكيم.

محمود كمال ومحمد أحمد حسن في مراكز متقدمة

وجاء المتسابق القارئ محمود كمال في مرتبة متقدمة بحصوله على 274 درجة، وهو نفس مجموع الدرجات الذي حققه القارئ محمد أحمد حسن عبد الحليم، ما يؤكد حالة التوازن والتقارب في مستويات الأداء بين المتنافسين.

درجات متقاربة لأحمد علي ومحمد كامل

كما حصل كل من المتسابق القارئ أحمد علي، والمتسابق القارئ محمد كامل، على مجموع 273 درجة لكل منهما، في نتيجة تعكس استقرار المستوى الفني والتجويدي وتطور الأداء خلال المنافسة.

محمود السيد يحافظ على موقعه بين المتنافسين

وحقق المتسابق القارئ محمود السيد مجموع 271 درجة، ليواصل مشواره داخل المسابقة محافظًا على وجوده بين قائمة المتسابقين المتأهلين، في ظل منافسة قوية وصعبة.

خروج خالد عطية من المنافسة

وفي ختام التقييمات، حصل المتسابق القارئ خالد عطية على مجموع 268 درجة، ليغادر على إثرها مسابقة برنامج «دولة التلاوة»، بعد مشاركة مشرفة قدّم خلالها تلاوات متميزة حظيت بتقدير لجنة التحكيم والجمهور.

منافسة مستمرة وترقّب للمرحلة المقبلة

وتتواصل منافسات برنامج «دولة التلاوة» وسط ترقّب واسع من الجمهور للمرحلة المقبلة، في ظل تقارب الدرجات وارتفاع سقف التوقعات، ما ينذر بجولات أكثر حسمًا وإثارة خلال التصفيات القادمة.

