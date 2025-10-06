أخبار مصر اليوم: عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. إطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفقًا للمعايير الألمانية

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة شملت تكليف عدد من رؤساء شركات الإنتاج ومديرا للعمليات بهدف دعم المواقع القيادية بالكفاءات وتطوير منظومة العمل البترولي، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء بما يخدم أهداف استراتيجية عمل الوزارة.

وشملت الحركة تعيين كل من المهندس خالد السيد عبد السلام صالح رئيسا لمجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على 55 صوتًا من أصل 57 وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

وأكد الرئيس أن هذا الإنجاز التاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا اليوم من النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، يفيد بتعرض مديرة مدرسة محلة أبو على الثانوية بنات بمدينة المحلة الكبري، للاعتداء من قِبل ولية أمر خلال اليوم الدراسي، وتم استدعاء الشرطة والتحقيق فى الواقعة، واحتجاز ولية الأمر.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة على أن يتولى محامى النقابة الفرعية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق مديرة المدرسة.

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وخلال اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكره وتقديره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على التعاون الاستراتيجي المثمر الذي نتج عنه تحقيق العديد من الأهداف في تطوير منظومة التعليم الفني، معربًا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة وخططها نحو تطوير تعليم فني حديث ومواكب لمتطلبات سوق العمل.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 تابع (أ)، الصادر في 2 أكتوبر 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة بالشرقية وبني سويف والعلمين الجديدة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (أ)، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس جمهورية مصـر العربية عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025.

جاء في نص المادة الأولي للقرار الجمهوري بـ العفو عن المحكوم عليهم: "يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحريـة لـبعض المحكـوم علـيهم بمناسـبة الاحتفـال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتـوبر عـام 2025 ميلاديـة.

