أخبار مصر

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بمركز الواحات البحرية

حملة الاشغالات
حملة الاشغالات

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الواحات البحرية حملات إشغالات صباحية ومسائية استهدفت إزالة كافة التعديات والمظاهر العشوائية بالطرق، في إطار توجيهات الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، بضرورة الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وعدم التعدي على الطرق الرئيسية ونهر الطريق العام.

وقامت إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع إدارة السرفيس والوحدة المحلية لقرية منديشة، برفع جميع الإشغالات بمحيط مستشفى الواحات البحرية والطرق الرئيسية، لضمان سهولة الحركة وتحسين المظهر العام.

كما تم مصادرة الإشغالات بمدخل قرية منديشة، ومنع وقوف السيارات أمام بئر سيجام حفاظًا على نهر الطريق ومنع التكدسات، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة أقفاص بلاستيكية بالطريق المؤدي إلى مزارع النخيل، في إطار مواجهة ظاهرة سرقات التمور والتصدي لأي تجاوزات.

وأكد رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أن الحملات الميدانية مستمرة يوميًا لفرض الانضباط في الشوارع والطرق العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمركز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة نحو بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

