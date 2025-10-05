الإثنين 06 أكتوبر 2025
ضبط 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة في تنفيذ حملات تموينية مكثفة تستهدف المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات المتعلقة بتداول السلع المدعمة أو التلاعب بها.

وأسفرت الحملات التي جرت خلال الساعات الماضية، تحت إشراف العميد عدلي الجمال مدير مباحث تموين الجيزة، وبمشاركة العقيد حسن الصبان والعقيد أحمد أبو بكر وكيلي الإدارة، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بمركزي العياط ومنشأة القناطر قبل بيعها في السوق السوداء.

وفي مركز ومدينة العياط، تم ضبط سيارتين نقل محملتين بكميات من الدقيق البلدي المدعم، الأولى تحتوي على 45 جوالًا بوزن يقارب 2.25 طن، والثانية محملة بـ 46 جوالًا بوزن نحو 2.3 طن، وذلك قبل محاولة تهريبهما وبيعهما بطرق غير مشروعة.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تمكنت الحملة من ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بداخله كميات من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنحو 30 جوالًا بإجمالي وزن يقارب 1.5 طن.
وبذلك يبلغ إجمالي الكمية المضبوطة خلال الحملات التموينية الأخيرة نحو 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن لضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير 

