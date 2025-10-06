ولية أمر تعتدي على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى

تلقت غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا اليوم من النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، يفيد بتعرض مديرة مدرسة محلة أبو على الثانوية بنات بمدينة المحلة الكبري، للاعتداء من قِبل ولية أمر خلال اليوم الدراسي، وتم استدعاء الشرطة والتحقيق فى الواقعة، واحتجاز ولية الأمر.

تعدى ولية أمر على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة على أن يتولى محامى النقابة الفرعية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق مديرة المدرسة.



وكشفت تفاصيل الواقعة أن المعلمة وسام مصطفى وتتولى مديرة مدرسة المحلة الثانوية بنات، فوجئت صباح اليوم خلال اليوم الدراسي، باقتحام مكتبها من ولية أمر، تدعى وجود مشكلة إجبار ابنتها على دخول البكالوريا، وتطور الموقف بالتعدى باليد على مديرة المدرسة، التي تواصلت سريعا مع محمد سيف النصر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، الذي قام على الفور بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة، وتنفيذ تكليفات خلف الزناتى نقيب المعلمين، بتولى محامى النقابة الفرعية الدفاع عن مديرة المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وخلال التحقيقات بمركز شرطة المحلة، تبين عدم صحة ادعاءات ولية الأمر التي قدمت اعتذارا لمديرة المدرسة عما بدر منها من تجاوزات.



وتنازلت مديرة المدرسة عن المحضر بعد اعتذار ولية الأمر.



وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على أن نقابة المعلمين لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المعلمين، ضد تجاوزات بعض أولياء الأمور، مشددًا على أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن النقابة ستواصل دورها في حماية أعضائها قانونيًا ومهنيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.