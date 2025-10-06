الإثنين 06 أكتوبر 2025
ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات مخالفة بالجيزة

نفذت إدارة الرقابة التجارية بتموين الجيزة حملة ميدانية مكثفة استهدفت منطقة أرض اللواء، وتم خلال التفتيش ضبط ثلاجة مجمدات تحتوي على مصنعات لحوم بدون فواتير وغير معلن عنها، مما يعد مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبالتنسيق مع إدارة الدقي والعجوزة ممثلة، تم حصر الكميات المضبوطة وتضمنت 3 أكياس كفتة وزن الكيس 5 كجم، 3 أكياس سجق وزن الكيس 5 كجم، 3 كراتين كبدة وزن الكرتونة 10 كجم، 2 كرتونة لحم مجمد بكل كرتونة 4 أكياس وزن الكيس 5 كجم، بإجمالي وزن يقارب 100 كيلوجرام من اللحوم ومصنعاتها.

 

 


كما تم تحرير محاضر تتعلق بعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وذلك بمرافقة السائق محمود غريب.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط أي مخالفات تموينية أو غش تجاري، حفاظًا على سلامة المواطنين وجودة المنتجات الغذائية المعروضة.

