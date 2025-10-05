الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظة الجيزة تبدأ تنفيذ بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء تنفيذ فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة، الذي يهدف إلى تطعيم وتعقيم الكلاب الحرة ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والحفاظ على الصحة العامة والتوازن البيئي في مختلف مناطق المحافظة. 

الرصد المسبق لأماكن تجمع الكلاب الحرة 

وأوضح المحافظ أن الفرق البيطرية بدأت بالفعل العمل وفق خطة ميدانية دقيقة تعتمد على الرصد المسبق لأماكن تجمع الكلاب الحرة وتحديد الحالات المستهدفة بالتطعيم أو التعقيم، وذلك بناءً على نتائج الفحوص الطبية لضمان تنفيذ البرنامج بطريقة علمية وآمنة.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا لما له من تأثير مباشر على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للشارع الجيزاوي، مشيرًا إلى أن عمليات التطعيم والتعقيم تُجرى تحت إشراف مشترك من مديرية الطب البيطري بالجيزة وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وبمشاركة الجمعيات الأهلية المهتمة برعاية الحيوان. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن فرق العمل الميدانية بدأت بالفعل في رفع الكلاب الحرة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التلفزيونية لإناث الكلاب قبل عمليات التعقيم، وذلك تطبيقًا للإجراءات البيطرية السليمة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المعتمدة. 

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود محافظة الجيزة وجامعة القاهرة لتعزيز الوعي البيئي والصحي، والحد من مخاطر انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

