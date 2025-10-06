الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

قرارات جديدة لرئاسة
قرارات جديدة لرئاسة مجلس الوزراء، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 تابع (أ)، الصادر في 2 أكتوبر 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة بالشرقية وبني سويف والعلمين الجديدة.


-قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2025، بالموافقة علي إنشاء منطقة حرة خاصة باسـم شـركة البين إيجيتكس لـصناعة المنسوجات LLC ALPUN ش.م.م، على مساحة قدرها 47.66 فدان تقريبًا، كائنة بالقطعة رقـم (A104) بالمنطقـة الـصناعية بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
-وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2025، بالموافقة على على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة آليكس أبا ريلز صـعيد مـصر للملابس الجاهزة ش.ذ.م.م، علـى مـساحة قـدرها 66317.20 متر مربع، كائنـة بالقطع (6/199- 6/200- 6/201أ- 6-202) بالمنطقة الــصناعية "منطقة الصناعات المتوسطة)، بمدينة بنى سويف الجديدة، بمحافظة بنى سويف.


-وقرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2025، بالموافقة على إنشاء منطقـة حـرة خاصـة باسـم شـركة لييـد نيوماتريال (ش.ذ.م.م)، على قطعة الأرض البالغة مـساحتها 468510 متر مربع، الكائنـة بالقطعـة رقـم (22) بالمنطقـة الـصناعية، مدينـة العلمين الجديدة.
 

 

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

 

الجريدة الرسمية قرارات جديدة لمجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء 3 مناطق حرة إنشاء منطقة حرة خاصة في الشرقية إنشاء منطقة حرة خاصة في بني سويف

