مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 تابع (أ)، الصادر في 2 أكتوبر 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة بالشرقية وبني سويف والعلمين الجديدة.



-قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2025، بالموافقة علي إنشاء منطقة حرة خاصة باسـم شـركة البين إيجيتكس لـصناعة المنسوجات LLC ALPUN ش.م.م، على مساحة قدرها 47.66 فدان تقريبًا، كائنة بالقطعة رقـم (A104) بالمنطقـة الـصناعية بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2025، بالموافقة على على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة آليكس أبا ريلز صـعيد مـصر للملابس الجاهزة ش.ذ.م.م، علـى مـساحة قـدرها 66317.20 متر مربع، كائنـة بالقطع (6/199- 6/200- 6/201أ- 6-202) بالمنطقة الــصناعية "منطقة الصناعات المتوسطة)، بمدينة بنى سويف الجديدة، بمحافظة بنى سويف.



-وقرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2025، بالموافقة على إنشاء منطقـة حـرة خاصـة باسـم شـركة لييـد نيوماتريال (ش.ذ.م.م)، على قطعة الأرض البالغة مـساحتها 468510 متر مربع، الكائنـة بالقطعـة رقـم (22) بالمنطقـة الـصناعية، مدينـة العلمين الجديدة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.