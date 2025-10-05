الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رصد وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكرداسة

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات
ads

أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أنه تم، اليوم الأحد، رصد حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة اللبيني التابعة للإدارة الزراعية بكرداسة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة استمرار حملاتها الميدانية المكثفة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن الغذائي القومي.

وأشرف على تنفيذ الحملة المهندس جلال موسى مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، حيث تمت إزالة التعدي فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية من أي محاولات للبناء أو التبوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماية الأراضي الزراعية حماية الاراضي منطقة اللبيني مديرية الزراعة بالجيزة مديرية الزراعه

مواد متعلقة

الخطة الوطنية للتكيف.. مشروع قومي لمواجهة آثار تغير المناخ.. خريطة تفاعلية حتى عام 2100 لمساندة القرارات الاستثمارية.. ودعم دولي وتمويل ممتد من “صندوق المناخ الأخضر”

محافظة الجيزة تبدأ تنفيذ بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة

تنفيذ 19 قرار إزالة ضمن حملات مكثفة لضبط المخالفات البنائية بمدينة 6 أكتوبر

أول صور لرئاسة حي الهرم والمركز التكنولوجي بعد التطوير الشامل

صاحب محطة وقود يُهرِّب 4 آلاف لتر سولار في سيارة فنطاس بالبدرشين

محافظ الجيزة: تطوير أسواق شباب الخريجين واستغلال المحلات غير المشغولة لدعم فرص العمل

فتح باب التقديم للسكن بمدينة الطلبة والطالبات في إمبابة لأبناء الواحات البحرية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

الأكثر قراءة

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)

وزير العمل: "أنا مش ظالم" والعلاوة الجديدة أكثر عدالة وتحتسب على الأجر الشامل

بسبب عقد زواج عرفي، ضبط محامٍ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

يقتل القتيل ويمشى في جنازته، عامل يحاول إخفاء جريمته بحيلة شيطانية والضحية يكشفه قبل موته

لغينا الحبس، حوار ساخن بين وزير العمل واتحاد الصناعات حول القانون الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads