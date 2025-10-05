رصد وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكرداسة

أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أنه تم، اليوم الأحد، رصد حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة اللبيني التابعة للإدارة الزراعية بكرداسة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة استمرار حملاتها الميدانية المكثفة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن الغذائي القومي.

وأشرف على تنفيذ الحملة المهندس جلال موسى مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، حيث تمت إزالة التعدي فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية من أي محاولات للبناء أو التبوير.

